Rachel Carson e la difesa delle colture: il festival Coltivato riflette sull’eredità di Primavera silenziosa

Coltivato, il Festival Internazionale dell’Agricoltura, prosegue il percorso di avvicinamento all’edizione 2025 con un nuovo appuntamento del ciclo di incontri dedicati a temi di attualità e rilevanza nel settore. Rivolta a un pubblico di studenti, agricoltori, tecnici e operatori del settore orto-floricolo, o semplici curiosi, la LVI edizione degli Incontri Fitoiatrici, intitolata L’eredità di Rachel Carson nella difesa delle colture, si terrà lunedì 14 ottobre alle ore 10.00 nella Sala Gioco del Circolo dei lettori (via Bogino 9).

A sessant’anni dalla morte di Rachel Carson, il Festival Internazionale dell’Agricoltura Coltivato promuove una riflessione sull’eredità di Primavera silenziosa nel mondo della fitoiatria, discutendo le risposte dell’industria agrochimica, degli agricoltori e dei ricercatori. Il grande pregio della Carson non è solo quello di avere previsto, con larghissimo anticipo, i problemi causati da un uso esasperato di agrofarmaci, proponendo soluzioni, ma anche quello di avere avuto una visione completa, oggi definita circolare, collegando suolo, acqua, aria, vegetazione, fauna, uomo.

“Nel 1962 – ero una bambina – lessi, con l’aiuto di mio padre, agronomo, la versione originale di Primavera silenziosa (Silent spring), restandone impressionata. Allora non potevo immaginare che sarei diventata, più tardi, una fitoiatra, interessata alla difesa sostenibile delle colture. Carson mi aiutò a capire, con il suo libro, che si deve cercare di fare un uso limitato e responsabile degli agrofarmaci, che restano strumenti indispensabili per la difesa delle colture e che proprio per questo vanno conservati il più a lungo possibile” ha dichiarato Maria Lodovica Gullino, fitopatologa, imprenditrice e responsabile scientifico di Coltivato.

Dopo i saluti istituzionali, l’incontro, moderato da Maria Lodovica Gullino, si aprirà con letture da La Signora degli Oceani, racconto teatrale di Massimiano Bucchi interpretato dall’attrice Laura Curino, cui seguirà un Dialogo immaginario tra Rachel Carson e il DDT di Giacomo Lorenzini (Università di Pisa) e letture da Primavera silenziosa di Rachel Carson, sempre a cura dell’attrice Laura Curino.

Alle 11.30 si terrà l’intervento di Maria Lodovica Gullino (Festival Coltivato) e Giovanna Gilardi (Università di Torino) C’era una volta il bromuro di metile, largamente impiegato in Italia come fumigante per la disinfestazione del terreno prima di essere bandito dal Protocollo di Montréal. Seguirà una panoramica sull’Evoluzione nello sviluppo degli agrofarmaci a cura di Renzo Pedretti (Federchimica Agrofarma) e sullo Sviluppo di bioagrofarmaci a cura di Andrea Bosi (IBMA Italia). Massimo Pugliese e Angelo Garibaldi (Università di Torino) concluderanno il convegno con una riflessione sulla Ricerca di alternative agli agrofarmaci, tra successi e insuccessi.

A chiusura del momento di discussione si terrà un light buffet offerto da Federchimica Agrofarma.

L’evento è realizzato con Federchimica Agrofarma e con la collaborazione del Centro Agroinnova, di IBMA Italia, di weTree. Si ringrazia la Fondazione Circolo dei lettori. In collaborazione con l’Associazione weTree l’impatto ambientale di questo evento verrà calcolato e compensato con la messa a dimora di alberi.

