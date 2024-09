Record di incendi in Sud America: dal Brasile alla Bolivia, il continente brucia

MeteoWeb

Un’ondata senza precedenti di incendi sta devastando il Sud America, estendendosi dalla foresta amazzonica alle aree boschive del Pantanal e della Bolivia. Quest’anno, il numero di roghi ha superato il record storico, secondo quanto rivelato dai dati satellitari dell’Istituto nazionale per le ricerche spaziali (Inpe) del Brasile.

Gli incendi in Sud America

Sono stati rilevati ben 346.112 focolai in tutti i 13 Paesi del continente sudamericano, battendo il primato stabilito nel 2007, quando gli incendi erano stati 345.322. “Il Sud America brucia”, è la sintesi drammatica di una situazione che non conosce precedenti recenti.

Il Brasile e la Bolivia guidano la triste classifica dei Paesi più colpiti dal fenomeno. Tuttavia, anche in Perù, Argentina e Paraguay gli incendi stanno imperversando con intensità. Il Venezuela, la Guyana e la Colombia, colpiti in modo insolito all’inizio dell’anno, sono riusciti a contenere in parte i danni, ma il contributo dei loro roghi è stato determinante nel raggiungimento di questo nuovo record.

