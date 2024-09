Rinnovabili, negli USA in funzione due gigantesche centrali solari con accumulo a batterie

MeteoWeb

TotalEnergies ha messo in funzione Danish Fields e Cottonwood, due gigantesche centrali solari con accumulo a batterie situate nel sud-est del Texas. Questi nuovi progetti, con una capacità complessiva di 1,2 GW, fanno parte di un portafoglio di oltre 4 GW di impianti rinnovabili in funzione o in costruzione in Texas. Danish Fields è la più grande centrale solare di TotalEnergies negli Stati Uniti, con una capacità di 720 megawatt di picco (MWp) e 1,4 milioni di pannelli fotovoltaici.

Danish Fields dispone anche di un sistema di accumulo a batterie da 225 MWh fornito da Saft, la filiale di TotalEnergies che si occupa di batterie. Il 70% della capacità solare di Danish Fields è supportata da contratti di acquisto di energia a lungo termine (CPPA) stipulati con operatori industriali come Saint-Gobain, con un meccanismo di condivisione degli utili indicizzato ai prezzi di mercato. Il restante 30% sosterrà la decarbonizzazione dei siti industriali di TotalEnergies nella regione della Costa del Golfo. Oltre a Myrtle Solar, la cui entrata in funzione è prevista per il 2023, e a Hill 1, attualmente in costruzione, queste tre centrali solari soddisferanno il fabbisogno di elettricità dei siti industriali di TotalEnergies a Port Arthur e La Porte, in Texas, e a Carville, in Louisiana.

Cottonwood ha una capacità di 455 MWp e consiste in oltre 847.000 pannelli fotovoltaici. Il sito incorpora anche 225 MWh di batterie di accumulo fornite da Saft, che entreranno in funzione nel 2025. La produzione di elettricità di Cottonwood è sostenuta da contratti CPPA a lungo termine firmati con LyondellBasell e Saint-Gobainper sostenere i loro sforzi di decarbonizzazione. Questi contratti prevedono un meccanismo di condivisione degli utili indicizzato ai prezzi di mercato.

“L’entrata in funzione di Danish Fields e Cottonwood nel mercato ERCOT, in rapida crescita, dimostra la capacità di TotalEnergies di fornire energia elettrica rinnovabile competitiva per sostenere gli obiettivi di decarbonizzazione dei nostri clienti, oltre che i nostri”, ha dichiarato Olivier Jouny, Senior Vice President Renewables di TotalEnergies. “Con questi progetti, siamo lieti di fare un altro passo avanti nell’attuazione della nostra strategia lungo l’intera catena del valore, dalla produzione di energia al cliente, per raggiungere il nostro obiettivo di redditività del 12% per la nostra attività Integrated Power”.

