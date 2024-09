Riparte Running Italy for animals: l’atleta olimpionico Riccardo Bugari corre per gli animali

MeteoWeb

Manca sempre meno all’inizio della seconda edizione di RUNNING ITALY FOR ANIMALS, l’impresa sportiva senza precedenti dell’atleta olimpionico vegano Riccardo Bugari, che dal 22 al 28 settembre percorrerà l’Italia da costa a costa con l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere le azioni legali di Essere Animali, una delle più importanti e accreditate organizzazioni in Europa in tema di tutela degli animali negli allevamenti.

Dopo il successo mediatico e l’importante contributo raccolto con la prima edizione del progetto, quest’anno Bugari percorrerà l’Italia di corsa dalla costa tirrenica a quella adriatica, da Ostia a San Benedetto del Tronto, in 7 giorni, con una media di circa 80 km al giorno. L’atleta e volontario di Essere Animali percorrerà in totale 544 km attraversando la catena appenninica, con un dislivello pari a quasi 10mila metri.

Il percorso prevede la partenza dalla zona porto di Ostia e l’arrivo nella città natale di Bugari, San Benedetto del Tronto, con un evento benefit di festeggiamento finale. Anche quest’anno al suo fianco correranno diversi volontari di Essere Animali e chiunque vorrà potrà seguirlo in parte del percorso e dare il proprio supporto.

Con le proprie investigazioni e azioni legali, Essere Animali è in prima linea per denunciare e fermare i maltrattamenti subiti dagli animali negli allevamenti intensivi. Solo nel 2023, l’associazione ha denunciato 10 allevamenti e ha finalmente visto partire il processo contro l'”allevamento degli orrori”, in cui una scrofa era stata uccisa a martellate.

«A settembre 2023 ho coronato un sogno. In 22 giorni ho percorso una ultramaratona al giorno percorrendo tutta l’Italia, per il lungo, da Santa Maria di Leuca a Milano. È un’impresa di cui vado particolarmente orgoglioso: sono un atleta olimpionico e sono abituato ad alti livello di stress fisico e mentale, ma sono anche un volontario di Essere Animali e quello che ha veramente reso indimenticabile la mia impresa è stato trasformare il mio sudore e le mie energie in azioni concrete in difesa degli animali. Quest’anno completerò l’opera percorrendo l’Italia da costa a costa, e l’obiettivo è sempre lo stesso: sostenere Essere Animali e, tramite loro, gli animali sfruttati dall’industria della carne. È questo a motivarmi in quest’impresa fuori dal comune: sapere che riuscirò a fare la differenza per loro».

Quest’anno il progetto è sostenuto da Negozio Leggero, azienda specializzata nella vendita di prodotti sfusi e con il sistema del vuoto a rendere. «Abbiamo scelto di sostenere Essere Animali perché crediamo nell’importanza di sensibilizzare la comunità verso scelte più consapevoli e rispettose. La loro missione di porre fine agli allevamenti intensivi e promuovere un sistema alimentare non violento rispecchia profondamente i nostri valori», ha dichiarato Cinzia Vaccaneo, Presidente di Negozio Leggero.

