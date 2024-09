Rischio frane, chiusa la SP350 tra Veneto e Trentino

MeteoWeb

La SP350, che collega il Veneto con il Trentino, è stata chiusa al traffico oggi nel comune di Valdastico (Vicenza) a causa di movimenti franosi su un versante di circa 1.000 metri quadrati che sovrasta la strada. La decisione, presa in via precauzionale, è stata presa in considerazione di alcuni sensori di una cava vicina, che hanno rilevato instabilità nel terreno. Non si sa ancora quando la strada sarà riaperta, ma le previsioni di forti piogge nei prossimi giorni rendono improbabile una riapertura a breve termine.

Negli ultimi 10 mesi, la provinciale 350 è stata chiusa più volte, soprattutto a novembre e ad aprile, per frane e cadute di massi, causando disagi ai pendolari e ai turisti che hanno dovuto utilizzare percorsi alternativi.

