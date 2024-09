Rivoluzione BMW, entro il 2028 la prima auto ad idrogeno

MeteoWeb

BMW è determinata ad introdurre nel marcato il suo primo veicolo alimentato totalmente ad idrogeno entro il 2028, utilizzando l’innovativa tecnologia delle celle a combustibile sviluppata con Toyota Motor Corp.

La società ha dichiarato che il veicolo apparterrà alla gamma oggi esistente e darà al cliente la possibilità di scegliere una propulsione a celle a combustibile a idrogeno. Il CEO di BMW, Oliver Zipse, ha dichiarato che il nuovo veicolo “evidenzierà come il progresso tecnologico stia plasmando la mobilità del futuro“.

Come funziona la propulsione a celle a combustibile ?

Un veicolo a celle a combustibile utilizza un motore elettrico ma trae energia da una pila di carburante in cui l’idrogeno viene separato mediante un catalizzatore per produrre elettricità.

Questo processo consentirà un rifornimento esponenzialmente più veloce di quello di una tradizionale auto elettrica garantendo in oltre un’elevata autonomia.

Per il momento la casa di Monaco di Baviera non ha fornito dettagli in ordine al prezzo né al volume di produzione di queste auto. La partnership strategica con Toyota consentirà ad entrambi i gruppi automobilistici di ridurre i costi di produzione sviluppando in sinergia un sistema di propulsione che potrebbe avere applicazioni anche nei veicoli commerciali.

