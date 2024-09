Roma, due giovani scomparsi nel Lago di Castel Gandolfo: ritrovati i corpi

MeteoWeb

Due ragazzi sono scomparsi nel Lago di Castel Gandolfo. Intorno alle 15.50, due giovani stranieri si sono tuffati dal pattino e non sono più riemersi. Sul posto sono intervenuti Polizia, Carabinieri e Vigili del Fuoco. In corso le ricerche con i sommozzatori. I due dispersi sono 20enni del Burkina Faso.

I tre giovani stranieri, ospiti del centro di accoglienza di Rocca di Papa ‘Un mondo migliore’, intorno alle 14.50 hanno noleggiato un pattino sul Lago di Castel Gandolfo. A quanto si è appreso, uno di loro si è tuffato in acqua ma non è riemerso. A quel punto, un altro giovane si è tuffato in suo soccorso ma anche lui non è riuscito a tornare a galla. Il terzo giovane ha quindi riportato il pattino a riva e ha lanciato l’allarme. Sul posto anche un elicottero dei Vigili del Fuoco.

AGGIORNAMENTO

Sono stati ritrovati senza vita i corpi dei due 20enni del Burkina Faso scomparsi nel Lago di Castel Gandolfo. A condurre le ricerche sono stati i sommozzatori dei Vigili del Fuoco mentre sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione e della Compagnia di Castel Gandolfo. Le salme sono state trasferite a disposizione della procura di Velletri alla camera mortuaria Noc di Ariccia.

