Russia, Putin chiede al governo di considerare un limite alle esportazioni di nichel e uranio

MeteoWeb

Il Presidente russo Vladimir Putin ha chiesto al governo di considerare la fattibilità di una limitazione delle esportazioni di alcune materie prime come nichel, titanio e uranio come ritorsione per le sanzioni occidentali. “La Russia è leader nelle riserve di materie prime strategiche come uranio, titanio e nichel“, ha detto Putin durante l’incontro con il governo, trasmesso in TV. Poiché le sanzioni occidentali limitano le esportazioni di alcune materie prime russe come i diamanti, “forse dovremmo anche pensare a delle restrizioni”, ha detto. Tali limiti non dovrebbero danneggiare la Russia, ha affermato.

Gli Stati Uniti e l’Unione Europea hanno imposto molteplici sanzioni all’economia russa, comprese alcune società metallurgiche e minerarie, dall’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte di Mosca nel 2022. Tuttavia, molte materie prime, tra cui nichel, palladio e uranio, non sono soggette a restrizioni e continuano a essere spedite nei mercati occidentali.

“Non sto dicendo che questo debba essere fatto domani, ma potremmo pensare a certe restrizioni sulle forniture al mercato estero non solo dei beni che ho menzionato, ma anche di altri”, ha aggiunto Putin.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.