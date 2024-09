Salvini elogia Orsini: “Parole coraggiose su Ponte sullo Stretto e nucleare”

MeteoWeb

Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha espresso il proprio apprezzamento per le “parole coraggiose” del presidente Emanuele Orsini, in particolare riguardo al Ponte sullo Stretto e al nucleare. “Grazie al Presidente Orsini per le parole coraggiose, in particolare sul Ponte sullo Stretto e sul nucleare. Finalmente si cambia, le idee e i progetti della Lega vengono abbracciati da tanti“, ha dichiarato Salvini commentando l’intervento di Orsini all’assemblea di Confindustria.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.