Sardegna, in fiamme pannelli fotovoltaici da installare

MeteoWeb

Un vasto incendio sta distruggendo circa 2mila pannelli fotovoltaici nelle campagne di Tuili, nella provincia del Sud Sardegna. Le cause del rogo rimangono al momento ignote, ma non si esclude la possibilità di un atto doloso. Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio è scoppiato intorno alle 4 del mattino, coinvolgendo i pannelli fotovoltaici accatastati in attesa di essere installati per la realizzazione di un impianto. In breve tempo, le fiamme, alimentate dal vento, si sono propagate rapidamente. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, mentre le forze dell’ordine stanno indagando per determinare l’origine del rogo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.