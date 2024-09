Saturno senza anelli: il raro spettacolo astronomico atteso per il 2025

MeteoWeb

Saturno, il sesto pianeta del Sistema Solare, è famoso per i suoi straordinari anelli che lo circondano, un sistema di ghiaccio, polvere e roccia che lo distingue visivamente dagli altri pianeti. Questi anelli lo rendono uno degli oggetti più affascinanti da osservare sia attraverso un telescopio che tramite un binocolo, catturando l’immaginazione di scienziati e appassionati di astronomia di tutto il mondo. Tuttavia, nel 2025 si presenterà una rara occasione: potremo osservare Saturno senza i suoi gloriosi anelli. Questa visione insolita sarà possibile grazie a un fenomeno che avviene solo ogni 14-15 anni, quando gli anelli del pianeta si allineano perfettamente con la Terra, rendendoli praticamente invisibili da un punto di vista terrestre.

Il futuro degli anelli di Saturno

Non solo Saturno apparirà privo di anelli dal nostro punto di vista nel 2025, ma si prevede che questi anelli scompariranno del tutto in un lontano futuro. Quando la sonda Voyager della NASA sorvolò per la prima volta il gigante gassoso negli anni ’80, gli scienziati scoprirono che il materiale che compone gli anelli – ghiaccio, polvere e frammenti di roccia – non è stabile. Al contrario, sta lentamente cadendo verso il pianeta sotto forma di una “pioggia di anelli“. Questo fenomeno porterà, nel corso di centinaia di milioni di anni, alla completa scomparsa degli anelli. Secondo alcune stime, gli anelli di Saturno potrebbero durare solo altri 300 milioni di anni, un periodo relativamente breve su scala cosmica.

James O’Donoghue, scienziato del Goddard Space Flight Center della NASA, ha dichiarato che siamo fortunati a vivere in un’epoca in cui possiamo ancora osservare il sistema di anelli di Saturno. “Siamo fortunati ad essere in giro per vedere il sistema di anelli di Saturno, che sembra essere nel mezzo della sua vita“, ha spiegato. Questi pianeti, infatti, hanno anelli molto sottili e poco visibili oggi, ma potrebbero aver avuto sistemi di anelli molto più massicci in passato.

Il fenomeno del 2025: Saturno senza anelli

Il prossimo appuntamento con l’evento in cui gli anelli di Saturno scompaiono dalla nostra vista è previsto per il 23 marzo 2025. Questo fenomeno, noto come eclittica degli anelli, si verifica quando la Terra, Saturno e il Sole si allineano in modo tale che gli anelli del pianeta si posizionano esattamente di lato rispetto alla Terra. Anche se gli anelli di Saturno si estendono su una vasta distanza – circa 280.000 chilometri – sono incredibilmente sottili, misurando solo poche decine di metri in spessore. Quando si osservano da questa prospettiva, diventano praticamente invisibili per un osservatore terrestre.

Jonti Horner, professore di astrofisica presso la University of Southern Queensland, ha spiegato come questo fenomeno sia legato all’orbita di Saturno attorno al Sole, che dura circa 29,4 anni. Saturno, come la Terra, ha un’inclinazione assiale che gli conferisce stagioni. Tuttavia, l’inclinazione dell’asse di Saturno è leggermente maggiore di quella della Terra (26,7 gradi contro i nostri 23,5 gradi), e ciò significa che il pianeta “oscilla” mentre si muove lungo la sua orbita. Questa oscillazione fa sì che gli anelli siano visibili o nascosti dalla nostra prospettiva, a seconda del loro angolo rispetto alla Terra.

Quando gli anelli sono paralleli alla Terra, la loro sottigliezza fa sì che si perdano nel campo visivo degli osservatori terrestri, rendendo Saturno temporaneamente privo della sua caratteristica più distintiva. Questo evento offre un’opportunità unica per gli astronomi e gli appassionati di osservare Saturno da una prospettiva diversa, scoprendo dettagli del pianeta che normalmente sarebbero nascosti dagli anelli.

Una vista rara e affascinante

L’eclittica degli anelli non solo farà “scomparire” gli anelli di Saturno, ma ci permetterà anche di osservare aspetti del pianeta normalmente oscurati dal sistema degli anelli. In particolare, dopo il 23 marzo 2025, sarà possibile vedere il polo sud di Saturno, che è stato nascosto per molti anni. Gli anelli di Saturno, infatti, coprono gran parte del pianeta quando si osserva dall’emisfero settentrionale, ma con gli anelli allineati di lato, si apre una nuova finestra di osservazione. Questo offrirà agli scienziati l’opportunità di studiare più da vicino la superficie e l’atmosfera del pianeta, raccogliendo dati preziosi su uno dei giganti gassosi del nostro Sistema Solare.

Un’anteprima di un futuro distante

Il fenomeno che osserveremo nel 2025 potrebbe essere considerato una sorta di anteprima di ciò che accadrà a Saturno in un futuro molto lontano. Sebbene ci vorranno centinaia di milioni di anni prima che gli anelli si dissolvano completamente, la loro scomparsa temporanea nel 2025 rappresenta un assaggio di come apparirà Saturno senza la sua iconica corona. Questo fenomeno ciclico ci ricorda la natura dinamica dei pianeti e dei loro sistemi, un aspetto che troppo spesso diamo per scontato quando osserviamo il cielo notturno.

