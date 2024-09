Scivola per 20 metri in un dirupo: escursionista gravissimo nella Bergamasca

MeteoWeb

Un escursionista è in gravi condizioni dopo una caduta sulle montagne bergamasche. L’uomo, 64 anni, residente a Bergamo, stava percorrendo le creste che uniscono le cime del Monte Cabianca e del Monte Madonnino, quando è caduto per circa venti metri in una zona impervia nei pressi del Pizzo Cernello, nel comune di Valgoglio. L’uomo si trovava in compagnia di una cugina, che ha dato l’allarme chiamando il 112. L’incidente è avvenuto alle 11 di oggi.

Sul posto, insieme all’elisoccorso, sono intervenuti anche i tecnici del Soccorso Alpino. L’escursionista è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII.

