Sempre più catastrofi, dall’emergenza alla prevenzione: come mitigare i rischi del cambiamento climatico

La nuova realtà climatica sta trasformando eventi che un tempo erano considerati rari in situazioni sempre più frequenti e possibili. La situazione in Romagna ne è un esempio lampante, con un contesto che si fa sempre più preoccupante a causa delle continue piogge che non accennano a fermarsi.

Nelle ultime 72 ore, alcune aree dell’Appennino hanno registrato precipitazioni superiori ai 300 millimetri, un dato eccezionale che ha messo in ginocchio l’intero territorio. Il bilancio è drammatico: fiumi esondati, vaste aree allagate e smottamenti che hanno tagliato fuori intere comunità, rendendo impossibili i collegamenti.

In presenza di una tale quantità d’acqua, le misure di prevenzione e i sistemi di intervento, per quanto avanzati, risultano spesso inadeguati. Le infrastrutture di contenimento, come argini e canali di drenaggio, si dimostrano incapaci di gestire volumi d’acqua così elevati in così poco tempo, favorendo esondazioni improvvise e incontrollabili. Le piogge torrenziali hanno colpito duramente le zone dell’Appennino, dove la conformazione geografica, con terreni già saturi d’acqua, ha amplificato il ruscellamento, aumentando così il rischio di frane e ulteriori inondazioni.

Purtroppo, questo drammatico episodio non può essere considerato un caso isolato. Si inserisce invece in un contesto globale più ampio, direttamente collegato ai cambiamenti climatici. L’aumento delle temperature medie globali ha infatti sconvolto i tradizionali modelli meteorologici, dando origine a fenomeni atmosferici estremi sempre più frequenti e intensi. Le piogge eccezionali che hanno colpito la Romagna ne sono un chiaro esempio: in un arco temporale ridotto, si sono abbattute quantità d’acqua normalmente distribuite su mesi, con una violenza che ha pochi precedenti.

Il riscaldamento globale, spesso percepito come un problema lontano e distante nel tempo, sta manifestando i suoi effetti più distruttivi anche a livello locale. Le comunità colpite in queste ore dall’alluvione non devono solo fronteggiare l’emergenza immediata, ma anche prendere coscienza di un futuro sempre più incerto, in cui eventi di questo genere potrebbero diventare una costante. La necessità di investire in infrastrutture più resilienti e di adottare misure di adattamento ai nuovi scenari climatici si fa dunque sempre più urgente.

Sul campo, la protezione civile e numerosi volontari stanno lavorando senza sosta per assistere le famiglie evacuate, limitare i danni e ripristinare una parvenza di normalità. Tuttavia, l’intensità e la frequenza di eventi climatici come questo impongono una riflessione più profonda sulla gestione del territorio e sulle strategie di mitigazione dei rischi legati al cambiamento climatico. È fondamentale che si passi da una gestione emergenziale a una pianificazione preventiva, capace di ridurre i danni e proteggere le comunità dai fenomeni sempre più estremi che il cambiamento climatico porterà.

In questo contesto, non è più possibile rimandare un’azione concreta per ridurre l’impatto del riscaldamento globale. La protezione delle comunità e del territorio deve essere una priorità assoluta, affinché eventi come quelli vissuti in Romagna non si ripetano con la stessa gravità.

