Serata Astronomica a Ponzano Superiore: un Viaggio nel Cielo Autunnale

Gli Astrofili Spezzini, con il patrocinio del Comune di Santo Stefano di Magra, sono lieti di invitarvi a una straordinaria serata astronomica che si terrà sabato 28 settembre a partire dalle ore 20:30 nel suggestivo borgo di Ponzano Superiore. In una cornice incantevole, con le antiche vie del borgo affacciate verso sud, vi guideremo in un affascinante viaggio alla scoperta del cielo autunnale.

La serata inizierà con una breve conferenza sugli oggetti celesti visibili in questo periodo, fornendo nozioni e curiosità per comprendere meglio ciò che vedremo. A seguire, una proiezione di immagini astronomiche catturate dall’Osservatorio di Monte Viseggi, che vi permetterà di ammirare dettagli mozzafiato di galassie, nebulose e altri corpi celesti ripresi dal cielo spezzino. Il clou della serata sarà l’osservazione diretta del cielo con i potenti telescopi degli Astrofili Spezzini, posizionati lungo la via principale del borgo.

In diverse postazioni, i partecipanti potranno osservare meraviglie come Saturno, uno dei giganti gassosi del nostro sistema solare, oltre a galassie lontane, ammassi globulari e affascinanti nebulose. In un’ultima postazione, grazie a un telescopio avanzato dotato di sensore digitale, sarà possibile ammirare anche gli oggetti celesti più deboli, invisibili ad occhio nudo. L’evento è gratuito e aperto a tutti, senza necessità di prenotazione. Sarà un’opportunità imperdibile per immergersi nei misteri del cosmo, godendo della bellezza del borgo e della sua atmosfera unica. Non mancate a questo appuntamento con l’universo, sotto le stelle di Ponzano Superiore.

