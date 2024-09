Sesso fuori controllo nelle scuole della California, boom di malattie

MeteoWeb

Niente preservativi gratis per gli studenti della California. Il governatore Gavin Newsom ha respinto, per il secondo anno consecutivo, un disegno di legge che avrebbe dotato le scuole superiori di preservativi gratuiti. Sempre impegnato a dare un’impronta progressista al suo governo, Newsom ha posto il veto, dicendo che l’iniziativa sarebbe troppo costosa per le casse dello stato. “È importante rimanere disciplinati quando si considerano proposte legislative con implicazioni fiscali significative, che non sono incluse nel bilancio“, si legge nella nota con cui ha rigettato il testo.

Quando l’anno scorso era successo lo stesso, Newsom aveva stimato il costo dell’iniziativa sui 4 milioni di dollari. Lo stato più ricco del paese presenterà quest’anno un bilancio in deficit per 47 miliardi di dollari. Il disegno di legge è osteggiato da gruppi conservatori e cristiani, come il California Family Council, ma sostenuto dai democratici di Sacramento, che l’hanno approvato e spedito al tavolo del governatore per due anni di seguito. Le infezioni sessualmente trasmissibili sono aumentate senza sosta in California (la sifilide è cresciuta del 31% dal 2017 al 2021) e sono particolarmente diffuse tra i giovani sotto i 25 anni, le persone di colore e gli uomini gay o bisessuali.

