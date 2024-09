Si apre voragine a Roma: bus sprofonda con le ruote | FOTO

MeteoWeb

Una voragine si è aperta a largo Pietro Tacchi Venturi, vicino al Parco della Caffarella, a Roma e un autobus di linea è rimasto incastrato con le ruote posteriori. L’ipotesi è che la voragine si sia aperta proprio al passaggio del bus. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco e Polizia locale. Non risultano persone ferite. L’area è stata delimitata ed interdetta al traffico in attesa della rimozione del mezzo e della messa in sicurezza della strada.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.