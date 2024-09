Si perdono nei boschi della Sila: salvati dai Vigili del Fuoco

MeteoWeb

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cosenza del distaccamento di San Giovanni in Fiore (CS) sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi per raggiungere 2 persone che si erano perse nei boschi di Fago del Soldato (Camigliatello Silano). Non riuscendo a ritrovare il sentiero, hanno chiamato il Nue, numero unico per le emergenze, 112. La squadra dei Vigili del Fuoco ha raggiunto i malcapitati grazie alle coordinate fornite dalla chiamata. Al momento del ritrovamento, entrambi non riportavano problemi di tipo sanitario. Una volta constatate le buone condizioni di salute, venivano accompagnati fino all’auto.

