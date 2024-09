Siccità in Sicilia, dalla Regione 100 milioni di euro per gli agricoltori

MeteoWeb

“Metteremo a bando 100 milioni di euro in favore degli imprenditori agricoli che vorranno attrezzarsi per realizzare laghetti aziendali, impianti di desalinizzazione e pozzi. Strumenti che consentiranno di affrontare le future siccità e le altre criticità nel settore che, purtroppo, continueranno ad affliggere la nostra Isola“. Lo ha detto l’assessore regionale all’agricoltura Salvatore Barbagallo concludendo l’evento su “Sicilia Regione europea della gastronomia 2025” che si è svolto a Palazzo Vermexio nell’ambito di Expo Divinazione 2024 per il G7 Agricoltura a Siracusa.

“Cinquanta milioni con la vecchia programmazione e 50 con la nuova che consentiranno di realizzare interventi che potranno contrastare future e certe siccità. Dobbiamo mettere alla manutenzione delle dighe. Abbiamo 250 milioni – ha aggiunto – per opere in corso di appalto. Abbiamo 50 milioni per reti irrigue, un miliardo 250 ml per opere approvate e 800 milioni dedicati solo all’irrigazione“. L’assessore è intervenuto anche sulla riforma dei Consorzi di bonifica: “Abbiamo fatto un confronto e riteniamo che una razionalizzazione della governance con Consorzi che possano funzionare autonomamente è il presupposto per potere dare la gestione agli imprenditori agricoli. Poi sarà l’assemblea siciliana a decidere“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.