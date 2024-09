Siccità: Lollobrigida annuncia fondi per le Regioni colpite

MeteoWeb

Il ministro dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida, ha confermato l’arrivo di fondi significativi per affrontare la crisi della siccità in Italia. Durante un evento organizzato per l’Expo Divinazione a Siracusa, ha dichiarato: “Ieri la commissione ci ha ufficializzato rispondendo alla nostra richiesta dell’11 luglio del 2024 sui fondi per la Siccità: arriveranno 37,4 milioni di euro dal Parlamento europeo ma sono cofinanziabili da fondi nazionali. Quindi aggiungeremo 74,8 milioni di euro. E poi i soldi investiti tra noi e la Regione Siciliana.”

Lollobrigida ha sottolineato che i fondi non saranno destinati esclusivamente alla Sicilia, ma saranno ripartiti tra le diverse aree colpite da questa emergenza. “Naturalmente i fondi non andranno tutti alla Sicilia ma ripartiti tra le aree che hanno subito questo dramma. È un risultato che l’Italia porta a casa e mette a disposizione delle proprie imprese e dei propri cittadini“, ha concluso il ministro, evidenziando l’importanza di tali risorse per il sostegno delle comunità locali.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.