Siccità Sicilia, a Pergusa acqua erogata ogni cinque giorni

Si aggrava ancora la crisi idrica nell’Ennese. A Pergusa, l’acqua sarà erogata ogni cinque giorni e non ogni tre, come avveniva fino a oggi. Lo rende noto Acquaenna, che in una nota ricorda che la decisione è necessaria dopo che Siciliacque ha comunicato l’ulteriore riduzione delle portate idriche in ingresso dall’acquedotto Ancipa alla provincia di Enna. L’acqua sarà erogata per 24 ore dalle 17 fino alla stessa ora del giorno successivo. Decisione destinata a far discutere visto che ad Enna alta, che riceve l’acqua ogni 6 giorni, viene erogata dalla mezzanotte fino alle 8 del mattino.

Intanto il comitato spontaneo dei cittadini “Senz’acqua Enna” ha indetto un’assemblea aperta alla popolazione che si terrà martedì prossimo, 24 settembre, alle 17.

