Rivelazioni sulla Sindone di Torino: antico mistero o incredibile falso?

MeteoWeb

La Sindone di Torino, un antico telo di lino che ha suscitato dibattiti accesi per secoli, è tornata al centro dell’attenzione mediatica grazie a recenti sviluppi scientifici. Un nuovo studio, pubblicato inizialmente nel 2022, è stato recentemente riscoperto dai media, riaccendendo la discussione sulla possibile autenticità della Sindone come sudario funebre di Gesù Cristo.

Origini e storia della Sindone di Torino

La Sindone di Torino è uno degli oggetti religiosi più enigmatici e dibattuti nella storia del cristianesimo. Il telo misura circa 4,4 metri di lunghezza e 1,1 metri di larghezza e porta l’immagine sfumata di un uomo con segni di crocifissione. Per molti fedeli, questa immagine rappresenta Gesù Cristo, rendendo la Sindone un’importante reliquia religiosa. Tuttavia, la sua autenticità è stata oggetto di controversie sin dalla sua prima apparizione documentata.

La Sindone compare per la prima volta nei documenti storici nel 1354, quando fu presentata al decano della chiesa di Lirey, in Francia, da un nobile chiamato Geoffroi de Charny. Non esistono tracce documentarie su come de Charny sia entrato in possesso della Sindone, il che ha alimentato sospetti sulla sua origine. Nel 1389, la Sindone fu esposta pubblicamente a Lirey, ma il vescovo locale, Pierre d’Arcis, la dichiarò un falso, sostenendo che era stata “astutamente dipinta” e che l’artista stesso aveva confessato la falsificazione.

Nonostante queste accuse, la Sindone continuò a essere venerata da molti cristiani, e la sua fama crebbe nel corso dei secoli. Anche il clero, inclusi alcuni papi, contribuì alla sua popolarità, vedendo nel telo un oggetto di profonda devozione religiosa. Questo crescente interesse portò la Sindone a essere studiata scientificamente, con l’obiettivo di determinarne l’età e l’autenticità.

Analisi scientifiche della Sindone

Negli anni ’80, la Sindone di Torino fu sottoposta a uno dei più noti e controversi test scientifici: la datazione al radiocarbonio. Tre laboratori indipendenti, utilizzando campioni prelevati dalla Sindone, giunsero a una conclusione sorprendente: il telo risaliva a un periodo compreso tra il 1260 e il 1390 d.C. Questa datazione indicava chiaramente che la Sindone era stata creata molto tempo dopo l’epoca in cui si crede sia vissuto Gesù Cristo, confermando i dubbi sollevati da Pierre d’Arcis secoli prima.

Tuttavia, i sostenitori dell’autenticità della Sindone hanno criticato questi risultati, suggerendo che i campioni prelevati fossero contaminati o che rappresentassero una parte restaurata del telo, non il tessuto originale. Questi argomenti hanno mantenuto viva la controversia sulla datazione della Sindone e hanno alimentato la speranza che ulteriori ricerche potessero rivelare una verità diversa.

Il nuovo studio italiano

Nel 2022, lo scienziato italiano Liberato De Caro e il suo team dell’Istituto di Cristallografia di Bari hanno pubblicato uno studio che proponeva una nuova datazione della Sindone, utilizzando una tecnica chiamata “diffusione di raggi X grandangolare“. Questo metodo, applicato al lino della Sindone, ha suggerito che il telo potrebbe risalire a circa 2.000 anni fa, avvicinandosi temporalmente all’epoca in cui si crede sia vissuto Gesù.

Secondo lo studio, la cellulosa nelle fibre del lino della Sindone ha subito un invecchiamento molto lento a causa delle basse temperature ambientali nelle stanze dove è stata conservata. Questo, secondo i ricercatori, significa che gran parte dell’invecchiamento del tessuto potrebbe essere avvenuto prima del 1300, e quindi la Sindone potrebbe essere molto più antica di quanto indicato dalla datazione al radiocarbonio del 1988.

Gli autori dello studio, tuttavia, hanno posto una condizione fondamentale: per confermare la loro ipotesi, sarebbe necessario dimostrare che la Sindone è stata conservata a una temperatura media di circa 22 °C e con un’umidità relativa del 55% per oltre 1.300 anni. Senza queste prove, le loro conclusioni rimangono speculative.

Dubbi e cautela

Nonostante l’entusiasmo suscitato da questo nuovo studio, è importante adottare un approccio critico. Liberato De Caro non è nuovo a controversie accademiche: nel 2018, un suo articolo pubblicato sulla rivista PLOS One fu ritirato a causa di dubbi sulla qualità della ricerca. Lo studio in questione sosteneva che la Sindone contenesse prove biologiche di un trauma violento, compatibile con la crocifissione, ma la mancanza di adeguati controlli scientifici e l’incertezza sulla provenienza dei campioni utilizzati portarono al ritiro del documento.

Inoltre, vi è un altro elemento di preoccupazione legato alla provenienza dei campioni utilizzati nello studio del 2022. Se i campioni non provengono da fonti completamente indipendenti, esiste il rischio che i risultati possano essere influenzati da pregiudizi o da un desiderio inconscio di confermare l’autenticità della Sindone.

L’enigma della Sindone di Torino

La Sindone di Torino continua a essere un enigma affascinante, sia per i credenti che per i scettici. Il nuovo studio di De Caro ha certamente riacceso il dibattito sull’età e l’autenticità del telo, ma le sue conclusioni devono essere trattate con cautela. Come spesso accade nella scienza, saranno necessarie ulteriori ricerche e verifiche indipendenti per confermare o confutare queste nuove scoperte.

Per ora, la Sindone di Torino rimane un simbolo potente, non solo di fede religiosa, ma anche della complessità e della sfida del metodo scientifico nell’esplorare la storia e i misteri del passato. Qualunque sia la verità finale sulla Sindone, è chiaro che continuerà a ispirare, provocare e dividere l’opinione pubblica per molti anni a venire.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.