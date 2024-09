Gli smartphone ascoltano le nostre conversazioni? L’inchiesta sull’Active Listening

MeteoWeb

Per anni, le persone hanno notato che le pubblicità di prodotti di cui avevano discusso di recente in una conversazione, anche senza cercarle online, apparivano improvvisamente sui loro dispositivi. Molti hanno liquidato questo fatto come una coincidenza o lo hanno attribuito alla pubblicità mirata basata sulle ricerche online, ma forse potrebbe esserci di più. Secondo un rapporto di 404 Media (testata online statunitense fondata nel 2023 e gestita da professionisti esperti di tecnologia e giornalismo web), un’azienda di marketing ha confermato che gli smartphone non stanno solo monitorando l’attività online degli utenti, ma stanno anche ascoltando ciò che diciamo ad alta voce, vicino al nostro telefono.

Gli smartphone potrebbero effettivamente ascoltare le nostre conversazioni, grazie a una tecnologia nota come “Active Listening” (“ascolto attivo”). Questa inquietante scoperta arriva dopo che un’azienda di marketing, i cui clienti includono giganti della tecnologia come Google e Facebook, ha ammesso di utilizzare un software che monitora le conversazioni degli utenti attraverso i microfoni dei loro dispositivi. Questa ammissione ha sollevato seri interrogativi sulla privacy, sul consenso dell’utente e sull’etica della pubblicità mirata.

In che modo i telefoni ascoltano le conversazioni degli utenti? Secondo il rapporto di 404 Media, Cox Media Group (CMG), uno dei principali attori del settore dei media, ha sviluppato una tecnologia in grado di ascoltare e analizzare le conversazioni ambientali tramite i microfoni di smartphone, smart TV e altri dispositivi.

Questa tecnologia, chiamata “Active Listening”, utilizza l’intelligenza artificiale (IA) per raccogliere dati in tempo reale su ciò che gli utenti potrebbero prendere in considerazione di acquistare. Analizzando le conversazioni, il software può identificare potenziali clienti e fornire annunci pubblicitari in linea con le loro intenzioni espresse.

Come funziona la tecnologia di “Active Listening”

La tecnologia di “Active Listening” funziona combinando i dati vocali, acquisiti dalle conversazioni quotidiane, con i dati comportamentali raccolti dalle attività online degli utenti. Secondo i materiali di marketing esaminati da 404 Media, CMG afferma che questa potente combinazione consente agli inserzionisti di indirizzare i consumatori in modo più preciso che mai.

Ad esempio, se si discute dell’acquisto di una nuova auto con un amico o dell’iscrizione a una palestra, questa conversazione potrebbe essere intercettata dalla tecnologia di Active Listening, che quindi attiva annunci pubblicitari correlati sui dispositivi.

La portata di questa pratica è diventata chiara quando CMG ha presentato la sua tecnologia agli investitori, rivelando che poteva catturare e analizzare dati comportamentali e vocali da oltre 470 fonti. Ciò consente agli inserzionisti di ottenere informazioni più approfondite sulle intenzioni e sul comportamento dei consumatori, andando oltre i tradizionali metodi di tracciamento online.

Cosa significa questo per gli utenti?

Uno degli aspetti più preoccupanti di questa rivelazione è la facilità con cui gli utenti potrebbero aver acconsentito inconsapevolmente a essere monitorati. CMG avrebbe affermato in una dichiarazione ora cancellata che gli utenti accettano l’ascolto attivo ogni volta che scaricano una nuova app o ne aggiornano una esistente.

Le clausole in piccolo nei termini di utilizzo, che la maggior parte degli utenti non legge in dettaglio, spesso contengono clausole che consentono tali pratiche invasive. Ciò consente alla tecnologia di essere distribuita senza un consenso esplicito e informato, sollevando gravi preoccupazioni etiche e legali.

Pratiche di raccolta dati invadenti

La rivelazione sull’Active Listening fa parte di una tendenza più ampia di pratiche di raccolta dati invadenti. Questa è la terza volta in un anno che 404 Media ha esposto le attività discutibili che circondano questa tecnologia. In un precedente rapporto di dicembre, l’emittente ha rivelato come CMG avesse promosso questa tecnologia invasiva tramite il suo podcast, mantenendone allo stesso tempo le capacità ampiamente nascoste all’opinione pubblica.

È legale?

Le leggi sulla protezione dei dati in tutto il mondo variano nel modo in cui vengono trattate le pubblicità mirate. Al massimo, le leggi garantiscono che il trattamento dei dati personali venga effettuato in modo trasparente e sicuro.

Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell’Unione Europea è forse una delle leggi sulla protezione dei dati più severe redatte fino ad oggi, in base alla quale le organizzazioni devono ottenere il consenso esplicito e informato degli individui prima di elaborare i loro dati personali per pubblicità mirate. Ciò include l’uso di cookie e tecnologie di tracciamento. In base al GDPR, le organizzazioni devono essere trasparenti su come i dati personali vengono raccolti, utilizzati e condivisi per pubblicità mirate.

Negli Stati Uniti, il California Consumer Privacy Act (CCPA) offre agli utenti la possibilità di rinunciare alla vendita dei propri dati personali a terze parti, il che è spesso correlato alla pubblicità mirata. I consumatori hanno anche il diritto di sapere quali dati personali vengono raccolti e come vengono utilizzati.

In India, le leggi sulla protezione dei dati garantiscono il consenso del consumatore per l’uso dei dati in annunci mirati e danno agli individui la possibilità di rinunciare a queste pratiche.

Tuttavia, nonostante queste leggi siano in vigore, la maggior parte delle persone non legge i termini e le condizioni o “le clausole in piccolo” prima di accettare di condividere i propri dati. È troppo facile cliccare impazientemente sul pulsante “Accetta tutti i cookie” sui dispositivi per accedere ai siti e alle app desiderati. Come citato dal New York Post, la dichiarazione (cancellata) di CMG avrebbe affermato: “sappiamo cosa stai pensando. È legale? È legale che telefoni e dispositivi ti ascoltino. Quando un nuovo download o aggiornamento di un’app richiede ai consumatori un accordo di utilizzo di più pagine da qualche parte nelle clausole in piccolo, spesso è incluso l’Active Listening”.

Le reazioni di Google, Meta e Amazon

La tecnologia ha attirato l’attenzione di alcuni dei più grandi clienti di CMG. Dopo la pubblicazione del rapporto, Google ha rimosso CMG dal suo sito web “Partners Programme” e ha dichiarato che tutti gli inserzionisti devono rispettare le leggi e le normative, aggiungendo che qualsiasi violazione delle sue politiche avrebbe portato a un’azione appropriata.

Meta, la società madre di Facebook e Instagram, ha risposto alle domande del Post, affermando che stava esaminando se la tecnologia di CMG avesse violato i suoi termini di servizio, ribadendo che non utilizza i microfoni dei telefoni degli utenti per il targeting degli annunci. Amazon, un altro importante cliente, avrebbe negato qualsiasi coinvolgimento con il programma di CMG e ha avvertito che avrebbe intrapreso un’azione legale contro qualsiasi partner che violasse le sue regole.

Queste rivelazioni ricordano agli utenti l’importanza di comprendere i termini e le condizioni che le persone accettano quando utilizzano dispositivi e servizi digitali. Evidenziano inoltre la necessità di una maggiore trasparenza e regolamentazione nei settori della tecnologia e della pubblicità per proteggere i consumatori dalla sorveglianza intrusiva, un argomento che ha scatenato un ampio dibattito negli ultimi anni.

