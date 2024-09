La sonda JUICE conferma: “la Terra è abitabile”, ecco perché è importante e non scontato

MeteoWeb

Il 20 agosto la sonda spaziale JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer) dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha effettuato un sorvolo della Terra, rivelando una caratteristica cruciale: il nostro pianeta è confermato come abitabile. Anche se non è una sorpresa, i dati raccolti sono fondamentali per le future missioni della sonda.

La missione JUICE

Lanciata nell’aprile 2023, JUICE sta intraprendendo un viaggio di 8 anni verso il sistema di Giove, con l’obiettivo di esplorare i suoi satelliti naturali Ganimede, Callisto ed Europa. Questi mondi ghiacciati sono considerati candidati promettenti per la presenza di oceani di acqua liquida sotto le loro superfici gelate, e potrebbero ospitare forme di vita.

La scoperta di JUICE

Durante il passaggio vicino alla Terra, JUICE ha utilizzato 2 dei suoi strumenti principali: il Moons and Jupiter Imaging Spectrometer (MAJIS) e il Submillimeter Wave Instrument (SWI). Questi strumenti hanno rilevato la presenza di acqua, carbonio, idrogeno, azoto, ossigeno, fosforo e zolfo, gli elementi fondamentali per la vita conosciuta. Questi risultati confermano che la Terra è capace di sostenere la vita e servono a verificare il corretto funzionamento degli strumenti in preparazione alla loro analisi su Giove e le sue lune.

“Non siamo sorpresi dai risultati,” ha dichiarato Olivier Witasse, project scientist di JUICE dell’ESA. “Tuttavia, questi dati dimostrano che MAJIS e SWI funzionano perfettamente, il che è cruciale per studiare la potenziale abitabilità dei satelliti di Giove“.

Inoltre, JUICE ha raccolto dati sulla composizione atmosferica terrestre, inclusi ossigeno, ozono e anidride carbonica. Questi dati serviranno come riferimento per confrontare l’atmosfera dei satelliti di Giove e valutare se possano sostenere forme di vita simili a quelle terrestri.

L’abitabilità della Terra e il test di JUICE

Mentre la conferma dell’abitabilità della Terra potrebbe non essere una novità, il test di JUICE rappresenta un’importante prova di preparazione per le sue future esplorazioni. Ora, la sonda prosegue verso il suo obiettivo finale: Giove e le sue misteriose lune.

