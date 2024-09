Sospensione della produzione della Fiat 500 elettrica a Mirafiori

MeteoWeb

La storica sede di Mirafiori, un simbolo dell’industria automobilistica italiana, si trova al centro di una nuova fase di turbolenze economiche e strategiche. Stellantis, il gigante automobilistico che gestisce il marchio Fiat, ha recentemente annunciato una sospensione della produzione della Fiat 500 elettrica, che durerà fino all’11 ottobre 2024. Questo rallentamento segue una breve ripresa delle attività, avvenuta il 2 settembre scorso.

La sospensione della produzione di Fiat 500 elettrica

Stellantis ha comunicato ai sindacati che la decisione di sospendere la produzione è stata dettata dalla “mancanza di ordini legata all’andamento del mercato elettrico in Europa, che è profondamente in difficoltà per tutti i produttori, soprattutto europei.” Questo segnale di crisi evidenzia le difficoltà del mercato dei veicoli elettrici, che ha visto una contrazione della domanda in un contesto di crescente concorrenza e incertezze economiche. Il gruppo ha sottolineato che sta lavorando intensamente per gestire al meglio questa fase di transizione e per garantire la continuità delle sue attività e impianti.

Nonostante le sfide attuali, Stellantis non si ferma. L’azienda sta pianificando significativi investimenti per il futuro della produzione a Mirafiori. Con un investimento previsto di 100 milioni di euro, si prevede un potenziamento della produzione della Fiat 500E. Questo investimento sarà utilizzato per integrare una nuova batteria ad alto potenziale e per migliorare l’esperienza del cliente attraverso l’adozione di nuove tecnologie. Inoltre, tra il 2025 e il 2026, l’azienda avvierà la produzione della Nuova 500 ibrida, realizzata sulla base dell’attuale modello elettrico.

Investimenti a lungo termine

Il piano di trasformazione di Mirafiori è ambizioso e mira a posizionare il complesso come un polo globale di innovazione e sviluppo. Stellantis ha annunciato la creazione del “Mirafiori Automotive Park 2030”, un progetto che prevede lo sviluppo di eccellenze globali nel settore automobilistico. Tra le iniziative incluse nel progetto ci sono la produzione di cambi elettrificati a doppia frizione (eDCT), il plant di Economia Circolare e il Battery Technology Center. Inoltre, sarà creato un “grEEn campus“, un hub dedicato alla creazione di soluzioni tecnologiche e sostenibili per supportare la transizione verso un futuro a zero emissioni.

Un impegno per il futuro

In un momento di sfide e incertezze, Stellantis ribadisce il suo impegno verso i dipendenti e l’industria automobilistica italiana. “Si tratta di un percorso impegnativo, che non risparmia scelte difficili e non offre soluzioni a portata di mano, ma esige unità d’intenti e visione“, ha dichiarato l’azienda. Stellantis si propone di accompagnare questa transizione con determinazione, confermando il ruolo dell’Italia come uno dei pilastri globali del gruppo.

Il futuro della Fiat 500 elettrica e del sito di Mirafiori è dunque segnato da un mix di sfide immediate e speranze a lungo termine. Mentre l’industria automobilistica naviga attraverso una fase di transizione, Stellantis sta preparando il terreno per una nuova era di mobilità sostenibile e innovativa.

