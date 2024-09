Space X prevede di investire 5 miliardi in Vietnam

MeteoWeb

La società aerospaziale SpaceX, fondata da Elon Musk, prevede di investire 5 miliardi di dollari in Vietnam. Lo ha dichiarato il governo di Hanoi dopo un incontro negli Stati Uniti con il suo presidente, Tom Lam, e con rappresentanti di diverse aziende tecnologiche. Il leader vietnamita, a New York per partecipare all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, ha incontrato anche il vicepresidente di SpaceX, Tim Hughes. Il piano di investimenti dell’azienda americana “nel prossimo futuro” evidenzia che il Vietnam è un “mercato potenziale” per Starlink, una costellazione di satelliti il cui obiettivo è fornire l’accesso a Internet a banda larga a livello globale.

Da parte sua, Lam ha osservato che “considererà la proposta” e ha invitato SpaceX a collaborare con le agenzie vietnamite competenti per completare il processo di investimento. All’inizio di settembre, il vicepresidente di SpaceX ha incontrato il primo ministro Pham Minh Chinh ad Hanoi, elogiando l’ambiente imprenditoriale del Vietnam e la sua attenzione all’economia digitale. Lo scorso maggio, Musk si è recato in Indonesia per assistere all’inizio delle operazioni Starlink nell’arcipelago di oltre 17.000 isole e più di 270 milioni di abitanti, diventato il terzo Paese del sud-est asiatico ad avere questo servizio dopo Malesia e Filippine. Space X ha avviato il progetto Starlink nel 2019 e attualmente dispone di più di 6.000 satelliti in orbita bassa con la capacità di fornire Internet praticamente ovunque sulla Terra.

