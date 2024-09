“Spacesure dress”: Spacewear annuncia collaborazione con Virgin Galactic

MeteoWeb

Virgin Galactic, pioniere dei viaggi nello Spazio, e Spacewear, pioniere delle tute interattive da volo per astronauti, stanno sviluppando insieme uno nuovo progetto di abbigliamento performante e Made in Italy, pensato per lo Spazio ma anche declinabile sulla Terra.

Dalle tute studiate per l’allenamento e dedicate a tutti coloro che voleranno nello Spazio con Virgin Galactic fino a capi innovativi nelle performance e nel design che daranno origine ad una nuova linea di abbigliamento quotidiano, anche per il pianeta Terra. Una nuova concezione di capi per l’abbigliamento del futuro che darà vita al design “Spacesure dress“.

La visione progettuale e le linee di abbigliamento Spacesure verranno svelate nei prossimi mesi.

