SpaceX sotto accusa: dalla FAA multa di 630mila dollari per presunte violazioni di sicurezza

La Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti ha annunciato l’intenzione di multare SpaceX per oltre 630mila dollari, a causa di presunte violazioni delle normative durante due lanci avvenuti nel 2023. Le accuse riguardano i lanci del satellite di telecomunicazioni indonesiano PSN SATRIA e del gigantesco satellite Jupiter 3.

Secondo la FAA, SpaceX avrebbe avviato questi lanci senza rispettare tutte le regolamentazioni di sicurezza. In particolare, per il lancio di Jupiter 3, l’azienda ha utilizzato una nuova infrastruttura per il propellente, non ancora approvata dall’agenzia. La multa proposta per questa violazione è di 283.009 dollari, mentre la cifra complessiva per entrambi gli episodi ammonta a 633.009 dollari.

Elon Musk, fondatore e CEO di SpaceX, ha reagito criticando pubblicamente la FAA e minacciando azioni legali, definendo l’approccio dell’agenzia come “eccessivo“. Inoltre, SpaceX ha recentemente pubblicato un post in cui denuncia la lentezza delle procedure burocratiche, affermando che queste mettono a rischio la leadership degli Stati Uniti nel settore spaziale.

