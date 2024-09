Spazio, la Cina annuncia nuove missioni sulla Luna per realizzare una stazione di ricerca scientifica

MeteoWeb

La Cina condurrà altre due missioni di esplorazione lunare con l’obiettivo di gettare le basi per una stazione internazionale di ricerca scientifica intorno al 2035. Lo ha annunciato l’Amministrazione spaziale cinese (CNSA), precisando che la prima delle due missioni, Chang’e-7, è prevista nel 2026, mentre la seconda, Chang’e-8, si terrà intorno al 2028.

Come spiegato dal vicedirettore della CNSA, Bian Zhigang, la missione Chang’e-7 condurrà un esame dell’ambiente e delle risorse del polo sud lunare, mentre Chang’e-8 avrà il compito di verificare le tecnologie per l’utilizzo in situ delle risorse.

La costruzione della stazione avverrà in due fasi. Nella prima, sarà creata una piattaforma nella regione del polo sud, munita di tecnologie essenziali a condurre ricerche scientifiche nel raggio di cento chilometri. La seconda si concentrerà invece sulla progressiva espansione della piattaforma di ricerca, con l’obiettivo di stabilire una rete completa di stazioni lunari entro il 2050.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.