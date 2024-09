Spazio, comunicazioni satellitari: Telespazio ospita evento europeo al Centro del Fucino

MeteoWeb

Telespazio, una joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%), ha ospitato l’11 e il 12 settembre presso il Centro spaziale del Fucino, il 26° EU SatCom Market Joint Procurement Arrangement Meeting Group (JPA MG). L’evento ha riunito i rappresentanti dei ministeri della difesa dell’Unione Europea, della Politica di Sicurezza e Difesa Comune (PSDC) e delle Agenzie dell’UE, con l’obiettivo di discutere degli ultimi sviluppi del settore delle comunicazioni satellitari (SatCom) e della rilevanza di queste nell’ambito della difesa europea.

I partecipanti hanno avuto l’opportunità di visitare il Centro spaziale del Fucino, il più grande teleporto commerciale al mondo e dai primi anni ’60 uno dei siti storici per le comunicazioni satellitari in Europa.

Parallelamente alla riunione del JPA MG, Telespazio ha ospitato negli stessi giorni anche l’8° EU SatCom Market Event, che ha riunito al Fucino una ventina di partner industriali dell’azienda. I partner hanno esposto in un’area dedicata del Centro le loro tecnologie e i loro servizi più innovativi, tutti presenti nel catalogo dei servizi dell’EU SatCom Market.

Dall’utilizzo di satelliti GEO, MEO e LEO alle soluzioni per le comunicazioni fisse e mobili, l’evento ha fornito una piattaforma per discutere dei continui progressi tecnologici nel settore spaziale, delle future strategie europee su spazio e sicurezza e sulla necessità di una più forte collaborazione tra governi e industria per migliorare le capacità di difesa dell’UE.

Alessandro Caranci, Senior Vice President della Linea di Business SatCom di Telespazio, ha dichiarato: “Telespazio, in qualità di meta operatore per clienti governativi e militari, sta facilitando in modo agnostico l’accesso a soluzioni spaziali sempre più varie e dirompenti grazie alla conoscenza delle necessità degli utenti finali. Telespazio è certa così di poter offrire le soluzioni o il mix di soluzioni più adatte e alle condizioni economiche ottimali”.

Il Centro spaziale del Fucino di Telespazio è destinato ad assumere un ruolo sempre più significativo nella gestione dei principali programmi spaziali dell’Unione Europea. L’evento ospitato l’11 e il 12 settembre ha stimolato ulteriormente la cooperazione tra partner istituzionali e del settore privato, sottolineando l’importanza critica di questa collaborazione per le capacità UE spaziali e della difesa.

Corinne Mailles, Vice Amministratore delegato di Telespazio France, ha dichiarato: “Il nostro ruolo di meta operatore per il mercato satellitare della UE richiede una stretta collaborazione con l’Agenzia Europea per la Difesa, con gli utenti finali degli Stati membri e con un’ampia serie di fornitori del settore. Con l’obiettivo comune di servire in modo efficiente e con la massima resilienza e reattività le Forze Armate europee nelle loro operazioni”.

Nel gennaio 2024 Telespazio si era aggiudicata dall’European Defence Agency (EDA), attraverso la sua controllata Telespazio France, il contratto quadro per la fornitura dei Commercial SatCom services. Questo contratto ha consolidato la posizione di Telespazio come principale fornitore di tecnologie e servizi spaziali agli Stati membri e alle istituzioni dell’UE, nonché agli attori della PSDC. In tutta la sua storia, Telespazio è sempre stata un partner affidabile delle istituzioni europee, garantendo una ottimale gestione degli asset spaziali e dei servizi SatCom per migliorare le attività per la difesa e la sicurezza del continente.

