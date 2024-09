Spazio, Elon Musk: “non raggiungeremo Marte se vince Kamala Harris”

MeteoWeb

“Non raggiungeremo mai Marte se vince Kamala” Harris alle prossime elezioni americane di novembre. E’ quanto ha sostenuto il fondatore di SpaceX e ceo di X, Elon Musk, che nelle scorse ore ha ”promesso di portare chiunque su Marte”, ma allo stesso tempo ha espresso ”molte preoccupazioni su un potenziale regime di Kamala”. Perché ”il mio ostacolo principale è che la burocrazia che attualmente sta soffocando l’America a morte è destinata a crescere sotto un’amministrazione del Partito Democratico”, ha aggiunto. ”SpaceX ha in programma di lanciare cinque astronavi senza equipaggio su Marte in due anni. Se tutte queste atterrano in sicurezza, allora le missioni con equipaggio saranno possibili in quattro anni. Se dovessimo incontrare delle difficoltà, allora le missioni con equipaggio saranno posticipate di altri due anni”, ha scritto Musk su ‘X’ dicendo che ”vogliamo consentire a chiunque voglia diventare un viaggiatore spaziale di andare su Marte!”.

Musk che punta a lanciare nel 2026 l’astronave Starship verso Marte e di inviare i primi equipaggi sul pianeta rosso nel 2028.

Il testo completo del messaggio di Elon Musk

“SpaceX prevede di lanciare circa cinque Starship senza equipaggio verso Marte in due anni.

Se tutti questi atterrano sani e salvi, allora le missioni con equipaggio saranno possibili in quattro anni. Se dovessimo incontrare delle difficoltà, allora le missioni con equipaggio saranno posticipate di altri due anni.

È possibile viaggiare dalla Terra a Marte solo ogni due anni, quando i pianeti sono allineati. Ciò aumenta la difficoltà del compito, ma serve anche a immunizzare Marte da molti eventi catastrofici sulla Terra.

Indipendentemente da cosa accadrà con il successo dell’atterraggio, SpaceX aumenterà esponenzialmente il numero di astronavi che viaggeranno verso Marte con ogni opportunità di transito. Vogliamo consentire a chiunque voglia diventare un viaggiatore spaziale di andare su Marte! Ciò significa tu, la tua famiglia o i tuoi amici, chiunque sogni una grande avventura.

Alla fine, ci saranno migliaia di astronavi che andranno su Marte e sarà uno spettacolo glorioso da vedere! Riesci a immaginarlo? Wow.

La questione esistenziale fondamentale è se l’umanità diventerà sostenibilmente multiplanetaria prima che sulla Terra accada qualcosa per impedirlo, ad esempio una guerra nucleare, un supervirus o un crollo demografico che indebolisca la civiltà al punto da perdere la capacità di inviare navi di rifornimento su Marte.

Una delle mie più grandi preoccupazioni in questo momento è che il programma Starship è soffocato da una montagna di burocrazia governativa che cresce ogni anno. Questa soffocante burocrazia sta influenzando tutti i grandi progetti in America, motivo per cui, ad esempio, la California ha speso circa 7 miliardi di dollari e diversi anni per la ferrovia ad alta velocità, ma ha solo una sezione di cemento di 1600 piedi da mostrare!

Sebbene abbia molte preoccupazioni su un potenziale regime di Kamala, il mio vero ostacolo è che la burocrazia che sta attualmente soffocando l’America a morte è destinata a crescere sotto un’amministrazione del Partito Democratico. Ciò distruggerebbe il programma Marte e condannerebbe l’umanità.

Non può accadere. Il tuo aiuto sarebbe molto apprezzato. Questo è un bivio, forse il bivio, sulla strada del destino umano“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.