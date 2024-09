Spazio, l’impegno dell’Aeronautica Militare per sicurezza e stabilità

MeteoWeb

Quest’anno, la Combined Space Operations (CSpO) Initiative ha celebrato 10 anni di collaborazione alla guida come attori spaziali responsabili. L’iniziativa CSpO genera e migliora la cooperazione e il coordinamento delle attività spaziali di sicurezza nazionale. È cresciuta fino a dieci partner: Australia, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Regno Unito, Stati Uniti d’America.

“Lo spazio è parte integrante della nostra prosperità e sicurezza condivise. I sistemi e i servizi spaziali richiedono un accesso garantito e la libertà di operare nello spazio. Tuttavia, la sicurezza e la stabilità dello spazio sono a rischio. Ci impegniamo a garantire l’uso legale e sostenibile dello spazio e la prevenzione dei conflitti. Nel corso degli anni abbiamo portato avanti sforzi collaborativi per rispondere a sfide e opportunità in rapida evoluzione e per fornire capacità resilienti, agili, sicure e interoperabili“, spiega l’Aeronautica Militare in una nota.

L’Italia, in qualità di partner dell’iniziativa CSpO, “auspica una cooperazione continuativa volta a dimostrare comportamenti responsabili e a promuovere un dominio spaziale sicuro, stabile e protetto“, conclude il comunicato stampa dell’Aeronautica Militare.

