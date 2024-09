Spazio, la capsula Soyuz atterra in Kazakistan: riportati a terra 3 astronauti | VIDEO

MeteoWeb

Dopo tre ore e mezzo di viaggio, la capsula Soyuz Ms-25 è atterrata nella steppa del Kazakistan. Ha riportato a terra i cosmonauti russi da record Nikolai Chub e Oleg Kononenko e l’astronauta della NASA Tracy C. Dyson. Il ritorno a terra è avvenuto senza problemi. I soccorritori si sono diretti al sito di atterraggio per aiutare i membri dell’equipaggio a uscire dal modulo di discesa.

Dopo il ritorno sulla Terra, i tre membri dell’equipaggio voleranno su un elicottero dal sito di atterraggio alla città di Karaganda, in Kazakistan. Dyson salirà a bordo di un aereo della NASA e tornerà a Houston, mentre Kononenko e Chub partiranno per una base di addestramento a Star City, in Russia.

I due russi tornano sulla Terra dopo 374 giorni nello spazio e 5.984 orbite, un risultato che Roscosmos celebra come il nuovo record di durata per una singola missione sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Il vecchio primato, di quasi 371 giorni, apparteneva ai cosmonauti Sergei Prokopyev e Dmitry Petelin e a Frank Rubio della NASA, che hanno vissuto sulla ISS da settembre 2022 a settembre 2023. Kononenko, al suo quinto volo nello spazio, conquista anche il record assoluto per il maggior tempo trascorso in orbita, ben 1.111 giorni.

