Spazio: Valente (Asi) commenta la decisione del Tar sulla costruzione dell’osservatorio FlyEye

Teodoro Valente, presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi), esprime soddisfazione per la recente pronuncia del Tar Sicilia riguardante il progetto dell’osservatorio Esa-Asi sul monte Mufara, in Sicilia. Valente ha dichiarato che “la decisione è il riconoscimento di lavoro di attenzione che in questi anni le istituzioni, Esa e Asi hanno messo a punto per giungere alla progettazione di una infrastruttura che rispetti l’ambiente circostante“.

Nonostante il parere favorevole, il progetto ha suscitato preoccupazioni tra diverse associazioni, sia ambientaliste che non. Riguardo all’osservatorio, il presidente Valente ha evidenziato l’importanza del telescopio che sarà installato: “per la sorveglianza planetaria“. Ha sottolineato inoltre che si tratta “di un brevetto italiano che consentirà al Paese di posizionarsi all’avanguardia a livello mondiale“. Secondo Valente, “la scienza legata a FlyEye avrà grandi benefici per tutta l’umanità“.

