Stato di emergenza in California, a Rancho Palos Verdes il terreno sta sprofondando | FOTO

MeteoWeb

Nella comunità di Rancho Palos Verdes, in California, a circa 60 km da Los Angeles, il terreno sta sprofondando a un ritmo allarmante, costringendo le autorità a disattivare gas ed elettricità in centinaia di abitazioni. Le frane, un problema già noto nell’area, sono accelerate, rendendo alcuni edifici inagibili. Le autorità locali hanno dichiarato lo stato di emergenza a causa del rischio di incendi causati dalle infrastrutture elettriche.

La zona più colpita è Portuguese Bend, dove alcune case sono già state evacuate. Tuttavia, molti residenti sono rimasti nelle proprie case, cercando di adattarsi con soluzioni autonome, come generatori e sistemi di pompaggio per l’acqua sotterranea, la principale causa delle frane. La situazione è stata esacerbata da anni di intense piogge che hanno accelerato il movimento del terreno, passato da circa 30 cm l’anno a circa 30 cm a settimana.

Il sindaco John Cruikshank, ingegnere civile, ha dichiarato che soluzioni ingegneristiche sono ancora in fase di studio, mentre cerca fondi statali per aiutare i residenti. Molti di loro sono anziani che non possono permettersi di trasferirsi, mentre altri si oppongono strenuamente all’idea di lasciare quello che considerano un paradiso.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.