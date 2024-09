Stress e cattive prestazioni, le cause sono neurologiche

MeteoWeb

Una analisi, guidata dalla Carnegie Mellon University i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista “Neuron”, condotta su campioni di scimmie rivela che il crollare sotto il peso dello stress è collegato ad una diminuzione dell’attività di particolari neuroni. “Lo vedi ovunque, lo vedi nello sport, in tutti i tipi di sport diversi e anche al di fuori dello sport”, afferma Steven Chase, neuroscienziato alla Carnegie Mellon University di Pittsburgh, Pennsylvania, primo autore dello studio.

Fallire sotto stress non è una peculiarità umana

Allo stesso modo in cui un tennista potrebbe sbagliare un colpo decisivo, o un calciatore fallire un rigore, anche le scimmie possono avere prestazioni inferiori in situazioni di tensione similari. Il team di scienziati ha impostato un compito al computer in cui le scimmie ricevevano una ricompensa dopo aver mosso rapidamente e con precisione un cursore su un bersaglio. Ogni tentativo forniva alle scimmie degli indizi sul fatto che la ricompensa sarebbe stata piccola, media, grande o “jackpot”.

Le ricompense jackpot erano rare e molto generose, creando una situazione di posta in gioco alta. Utilizzando un minuscolo chip ricoperto di elettrodi impiantato nel cervello delle scimmie, il team ha osservato come l’attività neuronale cambiava tra gli scenari di ricompensa. Il chip era situato sulla corteccia motoria, un’area del lobo frontale che controlla il movimento.

I ricercatori hanno scoperto che, negli scenari jackpot, l’attività dei neuroni associati alla preparazione motoria diminuiva. La preparazione motoria è il modo in cui il cervello fa calcoli su come completare un movimento, simile all’allineamento di una freccia su un bersaglio prima di scagliarla. Il calo della preparazione motoria significava che i cervelli delle scimmie erano poco preparati e quindi avevano prestazioni inferiori.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.