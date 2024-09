La Superluna del Raccolto verrà oscurata dalla Terra, spettacolo celeste imperdibile

MeteoWeb

Il cielo di settembre si prepara a regalare uno spettacolo astronomico unico: la Superluna del Raccolto, che verrà parzialmente eclissata dalla Terra nella notte tra 17 e 18 settembre 2024. Questo evento avverrà in un contesto già speciale, poiché si tratterà della 2ª di 4 Superlune consecutive che caratterizzeranno il 2024, una coincidenza tra plenilunio e perigeo che rende il nostro satellite naturale più grande e luminoso del solito.

L’eclissi lunare del 18 settembre

L’evento astronomico, previsto per la notte tra 17 e 18 settembre, sarà visibile in gran parte del mondo, compresi il Nord America, il Sud America, l’Europa (anche in Italia), la maggior parte dell’Africa, parte dell’Asia e dell’Antartide.

Il momento clou dell’eclissi varierà a seconda della posizione geografica. In Europa e Africa il massimo dell’eclissi sarà visibile nelle ore prima del 18 settembre: in Italia la fase “clou” sarà alle 04:44 circa. Per chi desidera seguire l’evoluzione dell’eclissi in dettaglio, è possibile consultare il sito InTheSky.org dove, inserendo la propria località, si possono ottenere le esatte tempistiche.

L’eclissi parziale

Un’eclissi lunare si verifica quando la Terra si trova tra il Sole e la Luna, proiettando la sua ombra sulla superficie del nostro satellite naturale. Questa particolare eclissi sarà parziale, il che significa che solo una parte della Luna passerà attraverso la parte di ombra più scura della Terra. Nello specifico, sarà la porzione superiore del disco lunare a oscurarsi, creando un interessante contrasto per chi osserva con telescopi o binocoli.

Il resto della Luna rimarrà immerso nella penombra terrestre, la parte più leggera dell’ombra, conferendole un aspetto leggermente brunastro o “sfumato”. Questo fenomeno potrebbe regalare suggestivi giochi di luce e ombre sui crateri lunari e altre formazioni geologiche.

Cos’è la Luna del Raccolto

La Luna di settembre prende il nome di Luna del Raccolto perché sorge vicino al tramonto per diverse serate consecutive, offrendo agli agricoltori un’illuminazione naturale supplementare per il raccolto. Quest’anno, tuttavia, la Luna del Raccolto sarà ancora più speciale, in quanto coinciderà con una Superluna.

Cos’è la Superluna

Una Superluna si verifica quando la Luna piena coincide con il punto più vicino alla Terra lungo la sua orbita, chiamato perigeo. Ciò rende il nostro satellite naturale più grande e luminoso nel cielo rispetto a una normale Luna Piena. La Superluna di settembre sarà la 2ª di 4 previste per quest’anno, seguendo quella di agosto.

Come osservare l’eclissi di Superluna

L’eclissi sarà visibile ad occhio nudo, ma per apprezzare appieno i dettagli della Luna durante le varie fasi dell’eclissi, si consiglia di utilizzare un telescopio o un binocolo. Gli osservatori possono anche consultare siti come timeanddate.com per controllare gli orari esatti dell’evento in base alla loro posizione geografica.

Per gli appassionati di astronomia e per chiunque desideri ammirare la bellezza del cielo notturno, l’eclissi parziale della Superluna del Raccolto sarà un’occasione imperdibile. Non solo rappresenta un’opportunità per osservare un fenomeno raro, ma offre anche un momento di connessione con la natura e con i cicli celesti che influenzano la nostra vita quotidiana.

