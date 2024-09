Svelato il Mistero della Titan: le rivelazioni all’udienza della Guardia Costiera

MeteoWeb

Il cofondatore di OceanGate, Stockton Rush, ha rivelato che lo scafo in fibra di carbonio utilizzato in un sottomarino sperimentale, che è imploso durante il viaggio verso i resti del Titanic, è stato sviluppato con l’aiuto della NASA e di produttori aerospaziali. Tuttavia, un funzionario della NASA ha testimoniato giovedì che l’agenzia spaziale ha avuto poco coinvolgimento effettivo.

Un ufficiale della NASA ha affermato che inizialmente l’agenzia intendeva giocare un ruolo nella costruzione e nel collaudo dello scafo in fibra di carbonio, ma la pandemia di COVID-19 ha impedito alla NASA di adempiere a tale ruolo. Rush era tra le cinque persone che hanno perso la vita quando il sottomarino è imploso nel giugno 2023. Il design del sottomarino Titan è stato oggetto di attento scrutinio sin dal disastro.

Le dichiarazioni della NASA

Secondo Rush, “lo scafo in fibra di carbonio utilizzato in un sottomarino sperimentale che è imploso è stato sviluppato con l’aiuto della NASA e di produttori aerospaziali”, ma un funzionario della NASA ha sottolineato che l’agenzia ha avuto poco coinvolgimento. Un funzionario della Boeing ha aggiunto che alcune raccomandazioni sono state ignorate. La NASA intendeva svolgere un ruolo nella costruzione e nel collaudo dello scafo in fibra di carbonio, ma la pandemia di COVID-19 ha impedito alla NASA di adempiere a tale ruolo, eccetto per una consulenza su un modello in scala di un terzo, non sul sottomarino Titan che è imploso mentre tentava di raggiungere i resti del Titanic, ha dichiarato Justin Jackson, ingegnere dei materiali della NASA.

Jackson ha anche rivelato che, “in un certo momento, la NASA ha esitato a consentire che il proprio nome fosse invocato da OceanGate. Il linguaggio che stavano usando si stava avvicinando troppo a una nostra approvazione, quindi i nostri membri hanno avuto qualche mal di stomaco,” ha dichiarato durante la testimonianza a un panel della Guardia Costiera.

Lo scafo del Titan

Boeing ha partecipato a uno studio di fattibilità iniziale sull’uso della fibra di carbonio per lo scafo del Titan e nei sensori acustici di OceanGate. Tuttavia, OceanGate si è allontanata dalle raccomandazioni riguardanti lo spessore dello scafo e l’orientamento degli strati di fibra di carbonio per garantire la massima resistenza, come ha affermato Mark Negley, ingegnere dei materiali e dei processi della Boeing.

La Guardia Costiera ha aperto un’udienza pubblica all’inizio di questo mese come parte di un’indagine di alto livello sulle cause dell’implosione. I funzionari della Guardia Costiera hanno sottolineato che il sottomarino non era stato sottoposto a una revisione indipendente, come è prassi standard. Questo e il design insolito del Titan hanno suscitato preoccupazioni nella comunità dell’esplorazione sottomarina.

John Winters, ispettore marittimo della Guardia Costiera nello stato di Washington, ha testimoniato che Rush si lamentava delle normative che, a suo avviso, soffocavano l’innovazione, ma ha anche osservato che Rush non tentava di eludere alcuna regolamentazione della Guardia Costiera. Winters ha affermato di essere familiare con altri due sottomarini OceanGate prima di apprendere che l’azienda aveva creato un nuovo sottomarino in grado di scendere più in profondità per raggiungere il Titanic. Ha dichiarato di non essere a conoscenza del fatto che OceanGate avesse mai notificato la Guardia Costiera riguardo alla sua costruzione o avesse richiesto una guida o un’ispezione.

“Non abbiamo discusso di quali standard fosse costruito, chi l’avesse costruito. Nulla di tutto ciò è stato discusso,” ha affermato Winters. “Era solo, ‘Ehi, abbiamo un sottomarino. È buono per 4.000 metri. Abbiamo un sottomarino per farlo ora,’” ha aggiunto.

L’udienza

L’udienza è prevista per continuare fino a venerdì e includerà ulteriori testimoni. Durante l’udienza, l’ex direttore delle operazioni di OceanGate, David Lochridge, ha riferito di aver frequentemente avuto scontri con Rush, affermando che l’azienda era più interessata a fare profitti che a perseguire scopi scientifici. “L’idea alla base dell’azienda era fare soldi,” ha testimoniato Lochridge. “C’era molto poco in termini di scienza.” Lochridge e altri testimoni precedenti hanno descritto un’azienda impaziente di mettere in acqua il suo mezzo progettato in modo non convenzionale.

L’incidente ha sollevato un dibattito globale sul futuro dell’esplorazione sottomarina privata. OceanGate, con sede nello stato di Washington, ha sospeso le sue operazioni dopo l’implosione. Attualmente, l’azienda non ha dipendenti a tempo pieno, ma è stata rappresentata da un avvocato durante l’udienza.

Durante l’ultimo tuffo del sottomarino, avvenuto il 18 giugno 2023, l’equipaggio ha perso il contatto dopo uno scambio di messaggi riguardanti la profondità e il peso del Titan durante la discesa, con crescente preoccupazione sulla nave di supporto Polar Prince. Uno degli ultimi messaggi dell’equipaggio prima dell’implosione affermava: “tutto bene qui,” secondo quanto dichiarato dalla Guardia Costiera.

Quando il sottomarino è stato segnalato in ritardo, i soccorritori hanno inviato navi, aerei e altre attrezzature in un’area a circa 435 miglia (700 chilometri) a sud di St. John’s, Newfoundland. I resti del Titan sono stati trovati sul fondo dell’oceano a circa 330 yard (300 metri) dalla prua del Titanic. Nessuno a bordo è sopravvissuto. OceanGate ha dichiarato di aver collaborato pienamente con le indagini della Guardia Costiera e della NTSB sin dall’inizio. Il Titan aveva effettuato viaggi verso il sito dei resti del Titanic dal 2021.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.