TCL presenta i sui nuovi smartphone anti affaticamento

MeteoWeb

I nuovi modelli di smartphone presentati lo scorso 5 settembre da TCL, multinazionale cinese di Huizhou leader nella ricerca e nella tecnologia per i display di smartphone, tablet e altri dispositivi connessi, sono il TCL 50 NXTPAPER 5G e il TCL 50 PRO NXTPAPER 5G (che offre 512GB di memoria interna). L’integrazione dell’IA nei due cellulari, con frequenza di aggiornamento di 120Hz, offre funzionalità pensate per aumentare la produttività e facilitare azioni quotidiane, dalla scrittura delle mail alle registrazioni.

Come spiegato dal Country Manager TCL Mobile Italy, Flavio Ferraro: “TCL è una delle più antiche aziende cinesi, fondata nel 1981, una delle prime dopo la liberalizzazione dell’economia. Fin dall’inizio si è occupata di prodotti del consumo electronics e oggi si divide in due anime: TCL industry che compone il portafoglio dei prodotti consumer e TCL tecnology con componenti industriali per terze parti. È un’azienda con 130.000 dipendenti, fabbriche proprie e una forte anima produttiva, che nel 2023 ha realizzato 38 miliardi di dollari di fatturato“.

I nuovi TCL 50 NXTPAPER garantiranno quindi all’utente un’esperienza confortevole e senza affaticamento visivo facilitando esponenzialmente la lettura. Questa sarà la terza generazione dei prodotti NXTPAPER supportati da una tecnologia, di proprietà TCL, che permette di ridurre il riflesso sul display e limitare la luce blu per non affaticare la vista. Fra le altre cose, la versione 3.0 ha un tasto dedicato per commutare dalla versione a colori a quella in bianco e nero per la lettura.

TCL ha inoltre sottoscritto un accordo di sviluppo e collaborazione con Microsoft per l’intelligenza artificiale e fra le applicazioni dotate di questo servizio c’è Voice Memo, che permette di registrare una riunione, farne una trascrizione e addirittura un riassunto. Entrambi gli smartphone sono già sul mercato e disponibili all’acquisto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.