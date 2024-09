Meteo, le temperature massime di oggi: +19°C a Siena

MeteoWeb

Il maltempo non darà tregua: la perturbazione che sta attraversando l’Italia continuerà a dominare, intensificando i fenomeni meteorologici soprattutto sulle zone orientali dell’Emilia-Romagna, le Marche e diverse aree delle regioni centrali. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, martedì 17 settembre, in alcune località italiane:

+28°C a Messina, Calatabiano, Senorbi, Cagliari

a Messina, Calatabiano, Senorbi, Cagliari +27°C a Paternò, Palermo, Torregrotta, Rosarno, Barumini, Sant’Anna Arresi

a Paternò, Palermo, Torregrotta, Rosarno, Barumini, Sant’Anna Arresi +26°C a Sardara, Agrigento, Catanzaro, Nardò, Falcone, Maracalagonis

a Sardara, Agrigento, Catanzaro, Nardò, Falcone, Maracalagonis +25°C a Naro, Capaci, Pachino, Tertenia, Soleto, Capaccio, Ardea, Massa, Caltanissetta, Aidone

a Naro, Capaci, Pachino, Tertenia, Soleto, Capaccio, Ardea, Massa, Caltanissetta, Aidone +24°C a Randazzo, Misilmeri, Bisignano, Veglie, Barletta, Terracina, Certaldo, Sori, Cartigliano, Conegliano, Bitonto

a Randazzo, Misilmeri, Bisignano, Veglie, Barletta, Terracina, Certaldo, Sori, Cartigliano, Conegliano, Bitonto +23°C a Feltre, Rapallo, Bressanvido, Collesalvetti, Montalto di Castro, Fondi, Molfetta, Auletta, Luzzi, Minervino di Lecce, Piazza Armerina

a Feltre, Rapallo, Bressanvido, Collesalvetti, Montalto di Castro, Fondi, Molfetta, Auletta, Luzzi, Minervino di Lecce, Piazza Armerina +22°C a Canicattì, Realmonte, Castrignano del Capo, Palma Campania, Tuscania, Viareggio, San Biagio di Callalta

a Canicattì, Realmonte, Castrignano del Capo, Palma Campania, Tuscania, Viareggio, San Biagio di Callalta +21°C a Agira, Nicolosi, San Demetrio Corone, San Pancrazio Salentino, Castellana Grotte, Fondi, Castel Ritaldi, Fucecchio, Pozzonovo

a Agira, Nicolosi, San Demetrio Corone, San Pancrazio Salentino, Castellana Grotte, Fondi, Castel Ritaldi, Fucecchio, Pozzonovo +20°C a Schio, Stazzema, Castiglione del Lago, Aprilia, Alife, Pisticci, Marineo

a Schio, Stazzema, Castiglione del Lago, Aprilia, Alife, Pisticci, Marineo +19°C a Lercara Friddi, Miglionico, Alvignano, Rimini, Crespano del Grappa, Siena

a Lercara Friddi, Miglionico, Alvignano, Rimini, Crespano del Grappa, Siena +18°C a Montalbano Elicona, Martina Franca, Esperia, Cascia, Urbania

