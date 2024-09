Meteo, le temperature massime di oggi: +20°C a Voghiera

MeteoWeb

L’ex tempesta Boris, che ha portato condizioni meteorologiche estreme, è ora declassata a “goccia fredda”. Tuttavia, nonostante questo cambiamento, il sistema ha continuato a scaricare piogge torrenziali e temporali violenti, colpendo in particolare le regioni del medio Adriatico. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, giovedì 19 settembre, in alcune località italiane:

+28°C a Rosarno, Benevento, Grammichele, Partinico

a Rosarno, Benevento, Grammichele, Partinico +27°C a Messina, Bisignano, Soleto, Barumini, Fondi, Villasor

a Messina, Bisignano, Soleto, Barumini, Fondi, Villasor +26°C a Sclafani Bagni, Ribera, Taranto, Allai, Orbetello, Codroipo, Paderno Dugnano, San Giacomo Vercellese

a Sclafani Bagni, Ribera, Taranto, Allai, Orbetello, Codroipo, Paderno Dugnano, San Giacomo Vercellese +25°C a Rodigo, San Donà di Piave, San Giuliano Terme, Scansano, Montelibretti, Spigno Saturnia, Contursi Terme, Locorotondo, Rende, Mussomeli

a Rodigo, San Donà di Piave, San Giuliano Terme, Scansano, Montelibretti, Spigno Saturnia, Contursi Terme, Locorotondo, Rende, Mussomeli +24°C a Mirabella Imbaccari, Rutigliano, Cisterna di Latina, Pisa, Levanto, Dolo, Laconi, San Cataldo, Caiazzo

a Mirabella Imbaccari, Rutigliano, Cisterna di Latina, Pisa, Levanto, Dolo, Laconi, San Cataldo, Caiazzo +23°C a Petralia Sottana, Montescaglioso, Cassino, Sezze, Todi, Beverino, Porto Viro, Varallo Pombia, Civitavecchia

a Petralia Sottana, Montescaglioso, Cassino, Sezze, Todi, Beverino, Porto Viro, Varallo Pombia, Civitavecchia +22°C a Soveria Mannelli, Martis, Ariano Irpino, Narni, Foiano della Chiana, Mirandola, Esine, Lavagna

a Soveria Mannelli, Martis, Ariano Irpino, Narni, Foiano della Chiana, Mirandola, Esine, Lavagna +21°C a Piana degli Albanesi, Decollatura, Baselice, Borgorose, Arezzo, Fumane, Castagneto Po, Resia

a Piana degli Albanesi, Decollatura, Baselice, Borgorose, Arezzo, Fumane, Castagneto Po, Resia +20°C a Voghiera, Castelnuovo Berardenga, Rieti, Baranello, Montesano sulla Marcellana, Troina

a Voghiera, Castelnuovo Berardenga, Rieti, Baranello, Montesano sulla Marcellana, Troina +19°C a Montalbano Elicona, Aglientu, Riccia, L’Aquila, Genga, Fabbriche di Vallico, Levico Terme, Ceranesi

a Montalbano Elicona, Aglientu, Riccia, L’Aquila, Genga, Fabbriche di Vallico, Levico Terme, Ceranesi +18°C a Vezzano, Gubbio

