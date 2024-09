Meteo, le temperature massime di oggi: +31°C a Napoli

MeteoWeb

Con il parziale indebolimento dell’anticiclone, tornado i temporali sull’Italia: oggi hanno già colpito il Centro-Nord, successivamente interesseranno anche il Sud e la Sicilia. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, lunedì 2 settembre, in alcune località italiane.

+37°C a Lentini, Santadi, Nusco, Foggia, Roveredo in Piano

a Lentini, Santadi, Nusco, Foggia, Roveredo in Piano +36°C a Carbonia, Paternò, Nardò, Francavilla Fontana, Benevento, Lucera, Ceccano, Bolsena, San Severino Marche, Ponte San Nicolò, Budoia

a Carbonia, Paternò, Nardò, Francavilla Fontana, Benevento, Lucera, Ceccano, Bolsena, San Severino Marche, Ponte San Nicolò, Budoia +35°C a Oristano, Trapani, Francofonte, Luzzi, Pisticci, Salice Salentino, San Bartolomeo in Galdo, Ceprano, Paciano, Camposampiero

a Oristano, Trapani, Francofonte, Luzzi, Pisticci, Salice Salentino, San Bartolomeo in Galdo, Ceprano, Paciano, Camposampiero +34°C a Campodarsego, Vigarano Mainarda, Baschi, Ronciglione, Ancona, Olevano Romano, Pomezia, Isola del Liri, Zapponeta, Locorotondo, Supersano, Cosenza, Aidone, Perfugas

a Campodarsego, Vigarano Mainarda, Baschi, Ronciglione, Ancona, Olevano Romano, Pomezia, Isola del Liri, Zapponeta, Locorotondo, Supersano, Cosenza, Aidone, Perfugas +33°C a Oschiri, Messina, Cariati, Lecce, Salerno, Gambatesa, Sabaudia, Chieti, Sassoferrato, Siena, Montale, Copparo, Santa Maria di Sala, Riccò del Golfo di Spezia

a Oschiri, Messina, Cariati, Lecce, Salerno, Gambatesa, Sabaudia, Chieti, Sassoferrato, Siena, Montale, Copparo, Santa Maria di Sala, Riccò del Golfo di Spezia +32°C a Loiri Porto San Paolo, Gela, Alessano, Morigerati, Bisaccia, Montesilvano, Città di Castello, Montepulciano, Fossombrone, Lamporecchio, Sorgà, Rimini, Genova

a Loiri Porto San Paolo, Gela, Alessano, Morigerati, Bisaccia, Montesilvano, Città di Castello, Montepulciano, Fossombrone, Lamporecchio, Sorgà, Rimini, Genova +31°C a Napoli, Stintino, Roccamena, Minervino di Lecce, Ascea, Ariano Irpino, Fabriano, Argenta, Pescia, Bardolino, Cantiano, Vaiano, Genova, Venezia, Gorgonzola, Rodigo

a Napoli, Stintino, Roccamena, Minervino di Lecce, Ascea, Ariano Irpino, Fabriano, Argenta, Pescia, Bardolino, Cantiano, Vaiano, Genova, Venezia, Gorgonzola, Rodigo +30°C a Petralia Sottana, Casole Bruzio, Bari, Fornelli, Avigliano Umbro, Rimini, Spinadesco

a Petralia Sottana, Casole Bruzio, Bari, Fornelli, Avigliano Umbro, Rimini, Spinadesco +29°C a Villanova Monteleone, Linguaglossa, Castiglione Cosentino, Buccino, Monte Sant’Angelo, Assisi, Castelnovo di Sotto

a Villanova Monteleone, Linguaglossa, Castiglione Cosentino, Buccino, Monte Sant’Angelo, Assisi, Castelnovo di Sotto +27°C a Villagrande Strisaili, Bagnoli Irpino, Floresta, Monteleone di Spoleto, Zocca, Garbagna, Canal San Bovo

