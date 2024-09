Meteo, le temperature massime di oggi: +22°C a Venezia

MeteoWeb

Oggi l’Italia è sotto l’influenza di correnti instabili provenienti dall’Atlantico, che stanno portando piogge sparse e vento forte sulle regioni del Centro-Nord, in particolare sulle aree tirreniche. Al Sud, invece, le condizioni meteo restano più asciutte, soprattutto lungo il versante adriatico, dove l’effetto ombra dei rilievi riduce le precipitazioni nonostante la presenza di venti di Garbino. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, lunedì 23 settembre, in alcune località italiane:

+28°C a Tuglie, Salerno, Palma Campania, Lascari

a Tuglie, Salerno, Palma Campania, Lascari +27°C a Palermo, San Pier Niceto, Lecce, Illorai, Spigno Saturnia

a Palermo, San Pier Niceto, Lecce, Illorai, Spigno Saturnia +26°C a Monti, Laconi, Calatabiano, Castelluccio Inferiore, Foggia, Ceccano, Chieti

a Monti, Laconi, Calatabiano, Castelluccio Inferiore, Foggia, Ceccano, Chieti +25°C a Castelbuono, Spinazzola, Fara San Martino, Spoleto, Piraino, Montelabbate, Ferrara

a Castelbuono, Spinazzola, Fara San Martino, Spoleto, Piraino, Montelabbate, Ferrara +24°C a Montevarchi, Rieti, Colletorto, Vieste, Gioi, Francavilla di Sicilia, Enna, Vieste

a Montevarchi, Rieti, Colletorto, Vieste, Gioi, Francavilla di Sicilia, Enna, Vieste +23°C a Siena, Roscigno, Fisciano, Agira, San Biagio di Callalta, Moneglia, Campoformido

a Siena, Roscigno, Fisciano, Agira, San Biagio di Callalta, Moneglia, Campoformido +22°C a Venezia, Alà dei Sardi, Penne, Castiglione Cosentino, Brisighella

a Venezia, Alà dei Sardi, Penne, Castiglione Cosentino, Brisighella +21°C a Onanì, Catanzaro, Frosolone, Fiastra, Castellarano

a Onanì, Catanzaro, Frosolone, Fiastra, Castellarano +20°C a Genova, Badia Tedalda, Monte Sant’Angelo

a Genova, Badia Tedalda, Monte Sant’Angelo +19°C a Letino, Levico Terme

a Letino, Levico Terme +18°C a Bassano del Grappa

