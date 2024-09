Meteo, le temperature massime di oggi: +27°C a Recanati

MeteoWeb

L’assenza di un anticiclone lascia spazio a nuove ondate di maltempo sull’Italia, con piogge battenti e temporali attesi già domani. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, martedì 24 settembre, in alcune località italiane:

+28°C a Cariati, Roma, Ascoli Piceno

a Cariati, Roma, Ascoli Piceno +27°C a Recanati, Molfetta, Luzzi, Illorai, Cassano delle Murge

a Recanati, Molfetta, Luzzi, Illorai, Cassano delle Murge +26°C a Scicli, Valledolmo, Quartu Sant’Elena, Crispiano, Alife, Castel Ritaldi

a Scicli, Valledolmo, Quartu Sant’Elena, Crispiano, Alife, Castel Ritaldi +25°C a Santa Marinella, Alessano, Vetralla, San Cataldo, Vittoria

a Santa Marinella, Alessano, Vetralla, San Cataldo, Vittoria +24°C a Lula, Perugia, Loro Piceno, Siena, Messina

a Lula, Perugia, Loro Piceno, Siena, Messina +23°C a Osidda, Gangi, Castrignano del Capo, Perugia, Cantiano, Carpi

a Osidda, Gangi, Castrignano del Capo, Perugia, Cantiano, Carpi +22°C a Forte dei Marmi, Arquata del Tronto, Conza della Campania, Lipari

a Forte dei Marmi, Arquata del Tronto, Conza della Campania, Lipari +21°C a Vaiano, Monte Sant’Angelo, Fisciano

a Vaiano, Monte Sant’Angelo, Fisciano +20°C a Torraca, Montereale, Greve in Chianti

a Torraca, Montereale, Greve in Chianti +19°C a Orgosolo, San Marino

a Orgosolo, San Marino +18°C a Cantagallo

