Meteo, le temperature massime di oggi: +20°C ad Amatrice

L’Italia si trova oggi in un limbo meteorologico, tra l’eco delle violente tempeste dei giorni scorsi e l’arrivo imminente di un potente ciclone che, a partire da domani, promette di portare condizioni estreme nel nostro Paese. Nel frattempo, il maltempo persiste, con forti temporali che imperversano in Sicilia e nubi sparse a macchiare il cielo di tutta la nazione. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, mercoledì 25 settembre, in alcune località italiane:

+28°C a Cosenza, Chieti, Molfetta, Orosei

a Cosenza, Chieti, Molfetta, Orosei +27°C a Fiumedinisi, Francavilla Fontana, Senigallia

a Fiumedinisi, Francavilla Fontana, Senigallia +26°C a Scicli, Castelsardo, San Fratello, Alessano, Scerni, Castel Ritaldi, Cagli

a Scicli, Castelsardo, San Fratello, Alessano, Scerni, Castel Ritaldi, Cagli +25°C a Abbasanta, Mirabella Imbaccari, Altilia, Contursi Terme, Rieti

a Abbasanta, Mirabella Imbaccari, Altilia, Contursi Terme, Rieti +24°C a Pozzomaggiore, Sezze, Correggio, Lipari, Santa Croce di Magliano

a Pozzomaggiore, Sezze, Correggio, Lipari, Santa Croce di Magliano +23°C a Montalbano Elicona, Montella, Nerola, Fabro, Polinago, Carlino

a Montalbano Elicona, Montella, Nerola, Fabro, Polinago, Carlino +22°C a Sambuci, Budoia, Montanaso Lombardo, Livorno, Gubbio, Campodimele, Soveria Mannelli

a Sambuci, Budoia, Montanaso Lombardo, Livorno, Gubbio, Campodimele, Soveria Mannelli +21°C a Bivona, Campoli Appennino, Castiglione del Lago

a Bivona, Campoli Appennino, Castiglione del Lago +20°C a Amatrice, Grammichele, Filettino, Carpegna

a Amatrice, Grammichele, Filettino, Carpegna +19°C a Soriano nel Cimino, Rovegno

