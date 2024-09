Meteo, le temperature massime di oggi: +30°C a Pescara

MeteoWeb

Anche oggi giornata all’insegna dell’instabilità pomeridiana, con piogge e forti temporali soprattutto sulle regioni del Centro-Sud. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, martedì 3 settembre, in alcune località italiane.

+37°C a Lentini

a Lentini +36°C a Catania, Ozieri, Piedimonte San Germano, Bolsena, Arzignano

a Catania, Ozieri, Piedimonte San Germano, Bolsena, Arzignano +35°C a Siracusa, Carini, Lecce, Acquaviva delle Fonti, Benevento, Ardea, Orbetello, Capannori, Borgo San Lorenzo, Riccò del Golfo di Spezia, Ferrara, Ponte San Nicolò

a Siracusa, Carini, Lecce, Acquaviva delle Fonti, Benevento, Ardea, Orbetello, Capannori, Borgo San Lorenzo, Riccò del Golfo di Spezia, Ferrara, Ponte San Nicolò +34°C a Ardara, Santadi, San Giovanni la Punta, Veglie, Nusco, Torrita Tiberina, Assisi, Grosseto, Modena, Udine, Osimo

a Ardara, Santadi, San Giovanni la Punta, Veglie, Nusco, Torrita Tiberina, Assisi, Grosseto, Modena, Udine, Osimo +33°C a Guspini, Pettineo, Supersano, Melizzano, Suvereto, Borgo San Lorenzo, Crevalcore, Chiarano, San Paolo Solbrito, Gaiole in Chianti, Ortignano Raggiolo

a Guspini, Pettineo, Supersano, Melizzano, Suvereto, Borgo San Lorenzo, Crevalcore, Chiarano, San Paolo Solbrito, Gaiole in Chianti, Ortignano Raggiolo +32°C a Montresta, Licata, Cariati, Pisticci, Bitetto, Alvignano, Piombino, Zinasco, Castel Bolognese, Semproniano, Ribera, Lucera, Andora, Martis, Maracalagonis

a Montresta, Licata, Cariati, Pisticci, Bitetto, Alvignano, Piombino, Zinasco, Castel Bolognese, Semproniano, Ribera, Lucera, Andora, Martis, Maracalagonis +31°C a Enna, Portopalo di Capo Passero, Messina, Catanzaro, Grazzanise, Fermo, Monticiano, Asti, Alano di Piave, Pieve Santo Stefano, Controguerra, Cerveteri

a Enna, Portopalo di Capo Passero, Messina, Catanzaro, Grazzanise, Fermo, Monticiano, Asti, Alano di Piave, Pieve Santo Stefano, Controguerra, Cerveteri +30°C a Porto Torres, Pescara, Sinalunga, La Maddalena, Salsomaggiore, Cerano, Giussano, Venezia, Castiglione dei Pepoli, Ancona

a Porto Torres, Pescara, Sinalunga, La Maddalena, Salsomaggiore, Cerano, Giussano, Venezia, Castiglione dei Pepoli, Ancona +29°C a San Demetrio Corone, Naso, Peschici, Serra Sant’Abbondio, Varazze

a San Demetrio Corone, Naso, Peschici, Serra Sant’Abbondio, Varazze +28°C a Tempio Pausania, Novara di Sicilia, Palo del Colle

a Tempio Pausania, Novara di Sicilia, Palo del Colle +27°C a Castel di Lucio, Serravalle di Chienti, Pontremoli

a Castel di Lucio, Serravalle di Chienti, Pontremoli +26°C a Orune, Morano Calabro, Frosolone, Ussita, Urbe

