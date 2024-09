Meteo, le temperature massime di oggi: +31°C a Messina

MeteoWeb

Una perturbazione sta per investire tutto il Paese da stasera, scatenando forte maltempo soprattutto al Centro-Nord per tutta la giornata di domani. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, mercoledì 4 settembre, in alcune località italiane.

+37°C a Termini Imerese, Augusta

a Termini Imerese, Augusta +36°C a Partinico, Piedimonte San Germano

a Partinico, Piedimonte San Germano +35°C a Palermo, Floridia, Vallermosa, Ozieri, Benevento, Pontassieve, Orbetello, Capannori, Foligno

a Palermo, Floridia, Vallermosa, Ozieri, Benevento, Pontassieve, Orbetello, Capannori, Foligno +34°C a Illorai, Carbonia, Ramacca, Zumpano, Melizzano, Spigno Saturnia, Venafro, Graffignano, Jesi, Montale, Massa, Jesolo

a Illorai, Carbonia, Ramacca, Zumpano, Melizzano, Spigno Saturnia, Venafro, Graffignano, Jesi, Montale, Massa, Jesolo +33°C a Frosinone, Follina, Sorgà, Argenta, San Giuliano Terme, Riano, Frascati, Roccapiemonte, Francavilla Fontana, Morigerati, Capoterra, Randazzo, Fermo

a Frosinone, Follina, Sorgà, Argenta, San Giuliano Terme, Riano, Frascati, Roccapiemonte, Francavilla Fontana, Morigerati, Capoterra, Randazzo, Fermo +32°C a Villasalto, Agira, Pachino, Ribera, Cosenza, Cavallino, Santa Croce di Magliano, Valentano, Rignano Sull’Arno, Portomaggiore, Ponte San Nicolò, Rogeno

a Villasalto, Agira, Pachino, Ribera, Cosenza, Cavallino, Santa Croce di Magliano, Valentano, Rignano Sull’Arno, Portomaggiore, Ponte San Nicolò, Rogeno +31°C a Trinità d’Agultu e Vignola, Valdobbiadene, Barga, Città di Castello, Cetona, Vitorchiano, Montesilvano, Fondi, Lucera, Centola, Taranto, Messina, Sclafani Bagni, Canicattì

a Trinità d’Agultu e Vignola, Valdobbiadene, Barga, Città di Castello, Cetona, Vitorchiano, Montesilvano, Fondi, Lucera, Centola, Taranto, Messina, Sclafani Bagni, Canicattì +30°C a Agira, Altilia, Martina Franca, Capaccio, Manfredonia, Campoli del Monte Taburno, Roma, Force, Castel del Piano, Cagli, Valsamoggia, Legnago

a Agira, Altilia, Martina Franca, Capaccio, Manfredonia, Campoli del Monte Taburno, Roma, Force, Castel del Piano, Cagli, Valsamoggia, Legnago +29°C a Cantagallo, Capalbio, Scerni, Savignano Irpino, Roscigno, Vieste, Isola del Giglio

a Cantagallo, Capalbio, Scerni, Savignano Irpino, Roscigno, Vieste, Isola del Giglio +28°C a Linguaglossa, L’Aquila, Urbino, Varazze, Valli del Pasubio

a Linguaglossa, L’Aquila, Urbino, Varazze, Valli del Pasubio +27°C a Costa Serina, Badia Tedalda, Vico del Gargano

a Costa Serina, Badia Tedalda, Vico del Gargano +26°C a Bisaccia, Monghidoro, Villa Basilica

