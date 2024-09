Meteo, le temperature massime di oggi: +29°C a Gallipoli

MeteoWeb

Una violenta perturbazione ha provocato forte maltempo sull’Italia oggi, in particolare sul Nord-Ovest colpito da alluvioni e forti raffiche di vento. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, giovedì 5 settembre, in alcune località italiane.

+37°C a Lascari, Francofonte, Mineo

a Lascari, Francofonte, Mineo +36°C a Palermo, Pettineo, San Giovanni la Punta, Torre Orsaia, Rosarno

a Palermo, Pettineo, San Giovanni la Punta, Torre Orsaia, Rosarno +35°C a Partinico, Naro, Antillo, Cosenza, Boscoreale, Termoli, Mondavio

a Partinico, Naro, Antillo, Cosenza, Boscoreale, Termoli, Mondavio +34°C a Villasor, Pula, Licata, Randazzo, Siracusa, Villafrati, Luzzi, Bari, Chieti, Genga

a Villasor, Pula, Licata, Randazzo, Siracusa, Villafrati, Luzzi, Bari, Chieti, Genga +33°C a Orosei, Villaputzu, Uta, Acireale, Mussomeli, Giuliana, Agira, Portopalo di Capo Passero, Trenta, San Demetrio Corone, Fasano, Nusco, Fermo, Maiolati Spontini

a Orosei, Villaputzu, Uta, Acireale, Mussomeli, Giuliana, Agira, Portopalo di Capo Passero, Trenta, San Demetrio Corone, Fasano, Nusco, Fermo, Maiolati Spontini +32°C a Faenza, Piagge, Ascoli Piceno, Torrita Tiberina, Palma Campania, Cerignola, Peschici, Battipaglia, Lattarico, Cariati, Baunei, Tusa

a Faenza, Piagge, Ascoli Piceno, Torrita Tiberina, Palma Campania, Cerignola, Peschici, Battipaglia, Lattarico, Cariati, Baunei, Tusa +31°C a Loiri Porto San Paolo, Villasalto, Pedara, Valledolmo, Realmonte, Messina, Tuglie, San Pancrazio Salentino, Pisticci, Capaccio, Molfetta, Roccapiemonte, Zapponeta, Piedimonte San Germano, Roma, Acquasanta Terme, Baschi, Forlì

a Loiri Porto San Paolo, Villasalto, Pedara, Valledolmo, Realmonte, Messina, Tuglie, San Pancrazio Salentino, Pisticci, Capaccio, Molfetta, Roccapiemonte, Zapponeta, Piedimonte San Germano, Roma, Acquasanta Terme, Baschi, Forlì +30°C a Arbus, Sant’Anna Arresi, Linguaglossa, Gela, Menfi, Supersano, Fisciano, Roccadaspide, Aprilia, Mafalda, Montepulciano, Loreto, Montevarchi, Massa

a Arbus, Sant’Anna Arresi, Linguaglossa, Gela, Menfi, Supersano, Fisciano, Roccadaspide, Aprilia, Mafalda, Montepulciano, Loreto, Montevarchi, Massa +29°C a Golfo Aranci, Villasimius, Mistretta, Castiglione Cosentino, Gallipoli, Putignano, Torgiano, Modena

a Golfo Aranci, Villasimius, Mistretta, Castiglione Cosentino, Gallipoli, Putignano, Torgiano, Modena +28°C a Sedilo, Troina, Mottola, Senerchia, Pico, L’Aquila, Nerola, Piancastagnaio, Perugia, Capannori, Codigoro

a Sedilo, Troina, Mottola, Senerchia, Pico, L’Aquila, Nerola, Piancastagnaio, Perugia, Capannori, Codigoro +27°C a Venezia, Gaiole in Chianti, Spoleto, Morcone, Sorrento, Soveria Mannelli, Montalbano Elicona, Bosa

a Venezia, Gaiole in Chianti, Spoleto, Morcone, Sorrento, Soveria Mannelli, Montalbano Elicona, Bosa +26°C a Floresta, Forlì del Sannio, Apecchio, Santo Stefano di Magra, San Vincenzo

