Meteo, le temperature massime di oggi: +33°C a Roma

Al Sud le temperature sono alte, mentre al Centro sono in crescita, con quest’ultimo slancio estivo che raggiungerà il suo apice domani, segnando il punto più caldo di questa fase finale della stagione. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, venerdì 6 settembre, in alcune località italiane.

+39°C a Francofonte

a Francofonte +38°C a Lentini, Paternò

a Lentini, Paternò +37°C a Naro, Trapani

a Naro, Trapani +36°C a Partinico, Arbus, Carbonia, Sant’Angelo Muxaro, Zumpano, Nusco

a Partinico, Arbus, Carbonia, Sant’Angelo Muxaro, Zumpano, Nusco +35°C a Oristano, Bivona, Nissoria, Caltanissetta, Rosarno, Luzzi, Boscoreale, Foggia, Piedimonte San Germano

a Oristano, Bivona, Nissoria, Caltanissetta, Rosarno, Luzzi, Boscoreale, Foggia, Piedimonte San Germano +34°C a Rocca D’Evandro, Lucera, Torre Orsaia, Dipignano, Catanzaro, Fiumedinisi, Polizzi Generosa, Siracusa, Barumini

a Rocca D’Evandro, Lucera, Torre Orsaia, Dipignano, Catanzaro, Fiumedinisi, Polizzi Generosa, Siracusa, Barumini +33°C a Roma, Tortolì, Iglesias, Calatabiano, Trenta, Tuglie, Pisticci, San Bartolomeo in Galdo, Ventotene, Terracina, San Severino Marche, Fossombrone, Illorai

a Roma, Tortolì, Iglesias, Calatabiano, Trenta, Tuglie, Pisticci, San Bartolomeo in Galdo, Ventotene, Terracina, San Severino Marche, Fossombrone, Illorai +32°C a Ardara, Maracalagonis, Brolo, Castellammare del Golfo, Enna, Lequile, Morigerati, Montoro Inferiore, Zapponeta, Torrita Tiberina, Larciano, Mondavio, Macerata

a Ardara, Maracalagonis, Brolo, Castellammare del Golfo, Enna, Lequile, Morigerati, Montoro Inferiore, Zapponeta, Torrita Tiberina, Larciano, Mondavio, Macerata +31°C a Napoli, Frosinone, Brisighella, Pomarance, Foligno, Fermo, Corchiano, Sabaudia, Mola di Bari, Lecce, Morano Calabro, Cariati, Termini Imerese

a Napoli, Frosinone, Brisighella, Pomarance, Foligno, Fermo, Corchiano, Sabaudia, Mola di Bari, Lecce, Morano Calabro, Cariati, Termini Imerese +30°C a Patti, Messina, Ortelle, Miglionico, Bisceglie, Trinità d’Agultu e Vignola, Latina, Rieti, Faenza, Città di Castello, Grosseto, Castagneto Carducci

a Patti, Messina, Ortelle, Miglionico, Bisceglie, Trinità d’Agultu e Vignola, Latina, Rieti, Faenza, Città di Castello, Grosseto, Castagneto Carducci +29°C a Civitavecchia, Nicolosi, Castiglione Cosentino, Moiano, Colletorto, Amelia, Argenta, Moneglia, Vigasio

a Civitavecchia, Nicolosi, Castiglione Cosentino, Moiano, Colletorto, Amelia, Argenta, Moneglia, Vigasio +28°C a Castelsardo, Martina Franca, Campoli del Monte Taburno, Termoli, Bagno a Ripoli

a Castelsardo, Martina Franca, Campoli del Monte Taburno, Termoli, Bagno a Ripoli +27°C a Aglientu, Simeri Crichi, Floresta, Fasano, Sinalunga

a Aglientu, Simeri Crichi, Floresta, Fasano, Sinalunga +26°C a Lagosanto, Castiglione d’Orcia, Campobasso

