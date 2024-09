Meteo, le temperature massime di oggi: +32°C a Taranto

MeteoWeb

Oggi le temperature sono piuttosto elevate in tutta Italia. Al Sud e nelle isole, si registrano valori superiori alla media per il periodo, con un caldo notevole. Al Centro, il caldo è più contenuto ma comunque superiore alla norma, mentre al Nord e nelle zone più fresche il clima è relativamente mite per la stagione. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, sabato 7 settembre, in alcune località italiane.

+37°C a Carini, Cosenza, Torre Orsaia, Boscoreale, Piedimonte San Germano, Certaldo, Oschiri

a Carini, Cosenza, Torre Orsaia, Boscoreale, Piedimonte San Germano, Certaldo, Oschiri +36°C a Martis, Busachi, Dipignano, Lascari, Melizzano, Sgurgola, Torrita Tiberina, Graffignano

a Martis, Busachi, Dipignano, Lascari, Melizzano, Sgurgola, Torrita Tiberina, Graffignano +35°C a Benevento, Rosarno, Sassari, Palermo, Trenta, Naro, Auletta, Palma Campania, San Severino Marche, Larciano, Ballao

a Benevento, Rosarno, Sassari, Palermo, Trenta, Naro, Auletta, Palma Campania, San Severino Marche, Larciano, Ballao +34°C a Trinità d’Agultu e Vignola, Sant’Antioco, Randazzo, Lattarico, Pisticci, Eboli, Terracina, Latina, Narni, Orvieto, Jesi, San Giuliano Terme, Castel Ritaldi, Montresta

a Trinità d’Agultu e Vignola, Sant’Antioco, Randazzo, Lattarico, Pisticci, Eboli, Terracina, Latina, Narni, Orvieto, Jesi, San Giuliano Terme, Castel Ritaldi, Montresta +33°C a Enna, Calatabiano, Lequile, Campobasso, Genazzano, Perugia, Tempio Pausania, Monte Romano, Sarsina, Poggio Renatico

a Enna, Calatabiano, Lequile, Campobasso, Genazzano, Perugia, Tempio Pausania, Monte Romano, Sarsina, Poggio Renatico +32°C a San Possidonio, Civitella di Romagna, Capannori, Grosseto, Spoleto, Ronciglione, Frosolone, Santa Marinella, Lucera, Agerola, Pietrastornina, Taranto, Casole Bruzio, Cesarò, Sadali

a San Possidonio, Civitella di Romagna, Capannori, Grosseto, Spoleto, Ronciglione, Frosolone, Santa Marinella, Lucera, Agerola, Pietrastornina, Taranto, Casole Bruzio, Cesarò, Sadali +31°C a Menfi, Orani, Decollatura, Crispiano, Spongano, San Bartolomeo in Galdo, Rocca Santo Stefano, Semproniano, San Ginesio, Fabro, Frontino, Barga, San Pietro in Casale

a Menfi, Orani, Decollatura, Crispiano, Spongano, San Bartolomeo in Galdo, Rocca Santo Stefano, Semproniano, San Ginesio, Fabro, Frontino, Barga, San Pietro in Casale +30°C a Camogli, Pojana Maggiore, Rimini, Tombolo, Monticiano, Gualdo Tadino, San Lorenzo Nuovo, Chieti, Santa Maria del Molise, Ariccia, Montemarano, Castellana Grotte, Simeri Crichi, Loiri Porto San Paolo

a Camogli, Pojana Maggiore, Rimini, Tombolo, Monticiano, Gualdo Tadino, San Lorenzo Nuovo, Chieti, Santa Maria del Molise, Ariccia, Montemarano, Castellana Grotte, Simeri Crichi, Loiri Porto San Paolo +29°C a Montesano sulla Marcellana, Acquasanta Terme, Padru, Piagge, Pescia, Soragna, Mogliano Veneto

a Montesano sulla Marcellana, Acquasanta Terme, Padru, Piagge, Pescia, Soragna, Mogliano Veneto +28°C a Piazza al Serchio, Cingoli, Collalto Sabino, Peschici, Desulo

a Piazza al Serchio, Cingoli, Collalto Sabino, Peschici, Desulo +27°C a Amatrice, Pennabilli, Mulazzo

a Amatrice, Pennabilli, Mulazzo +26°C a San Salvatore Monferrato, Badia Tedalda, Dorgali

