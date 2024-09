Meteo, le temperature massime di oggi: +25°C ad Altilia

MeteoWeb

Una forte perturbazione ha attraversato l’Italia tra ieri sera e questa mattina, portando piogge intense e un notevole abbassamento delle temperature. Questo segna il definitivo passaggio alla stagione autunnale, con il caldo estivo che non tornerà più. Le temperature rimarranno comunque miti, con valori massimi che potranno ancora superare i +25°C, ma non si raggiungeranno più i picchi estivi di oltre +35°C. Il maltempo, d’ora in poi, sarà più frequente e duraturo. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, lunedì 9 settembre, in alcune località italiane.

+35°C a Falcone

a Falcone +34°C a Capaci

a Capaci +33°C a Noto, Siracusa, Brolo, Palermo, Chieti, Fermo, Osimo, Fossombrone

a Noto, Siracusa, Brolo, Palermo, Chieti, Fermo, Osimo, Fossombrone +32°C a Barcellona Pozzo di Gotto, Paternò, Pachino, Ascea, Nocera Inferiore, Terracina, Vieste, Appignano

a Barcellona Pozzo di Gotto, Paternò, Pachino, Ascea, Nocera Inferiore, Terracina, Vieste, Appignano +31°C a Pula, Francofonte, Pettineo, Scafati, Bari, Foggia, Termoli, Scerni, Nepi, San Severino Marche, Rimini, Maserà di Padova, Spinadesco, Gambellara, Nizza Monferrato

a Pula, Francofonte, Pettineo, Scafati, Bari, Foggia, Termoli, Scerni, Nepi, San Severino Marche, Rimini, Maserà di Padova, Spinadesco, Gambellara, Nizza Monferrato +30°C a Castiadas, Castellammare del Golfo, Grammichele, Roccapiemonte, Molfetta, Latina, Chieti, Orbetello, Porto Sant’Elpidio, Borgo Val di Taro, Spinea, Isola Sant’Antonio, Montechiaro d’Asti

a Castiadas, Castellammare del Golfo, Grammichele, Roccapiemonte, Molfetta, Latina, Chieti, Orbetello, Porto Sant’Elpidio, Borgo Val di Taro, Spinea, Isola Sant’Antonio, Montechiaro d’Asti +29°C a Orosei, Cagliari, Messina, Sclafani Bagni, Cariati, Cosenza, Gallipoli, Rutigliano, Torrita Tiberina, Cellole, Penne, Bastia Umbra, Urbania, Modena, Gavi, Mesola, Castelli Calepio

a Orosei, Cagliari, Messina, Sclafani Bagni, Cariati, Cosenza, Gallipoli, Rutigliano, Torrita Tiberina, Cellole, Penne, Bastia Umbra, Urbania, Modena, Gavi, Mesola, Castelli Calepio +28°C a Malo, Correggio, Sori, Civitella di Romagna, Firenze, Nereto, Corchiano, San Felice Circeo, Palata, Grazzanise, Terlizzi, Taranto, Catanzaro, Caltanissetta

a Malo, Correggio, Sori, Civitella di Romagna, Firenze, Nereto, Corchiano, San Felice Circeo, Palata, Grazzanise, Terlizzi, Taranto, Catanzaro, Caltanissetta +27°C a Loiri Porto San Paolo, Alia, Casole Bruzio, Crispiano, Paduli, Morlupo, Civitella di Romagna, Genova

a Loiri Porto San Paolo, Alia, Casole Bruzio, Crispiano, Paduli, Morlupo, Civitella di Romagna, Genova +26°C a Caino, San Miniato, L’Aquila, Alife, Miglionico

a Caino, San Miniato, L’Aquila, Alife, Miglionico +25°C ad Altilia, Montemarano, Montepulciano, Porto Torres

